「Royalty Free Background Music」100% 免費使用的背景音樂素材

「Royalty Free Background Music」是由 Audio Trimmer 與 TuneSurfers Music 合力製作的高品質免版稅音樂素材集，目前已有超過 30 首的背景音樂可供下載，可以自由的運用在電影、遊戲、YouTube 影片或在其它的任何需要背景音樂的項目中使用。

每首音樂都能在網站上試聽，，

並有利用文字大致說明它們的曲風，有充滿活力的、勵志的、搖滾的、快樂的、鼓舞人心、戲劇性的、緊張的、沉重的等，可以依照想要的風格來做選擇。100% 免費下載，不需另外註冊帳號，直接就能將音檔保存下來使用。

不過在使用音檔時，必須標示出 Audio Trimmer 的網址，且不可重製、販售或是以任何方式聲明對其擁有所有權等，在下載音檔時會跳出相關的說明視窗，可再多了解一下！音樂的品質都相當不錯，如果需要鬧鐘鈴聲或手機鈴聲的話，也可以到這裡來找找哦！

網站名稱：Royalty Free Background Music 網站網址：https://audiotrimmer.com/royalty-free-music/

網頁畫面：

開啟網頁上方就有一些相關的介紹說明。





往下滑就能看到音樂列表，除了有曲名外，中間也都有曲風的介紹。點擊左側的按鈕就能進行試聽。





點擊右側的「Download」即會彈出相關的使用許可說明，第 1 點就有提到，使用時需標示網站網址。按下「Agree & Download」即可將音檔儲存到電腦中使用。