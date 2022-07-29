「Ava Maker」四種不同漫畫風格頭像產生器

「Ava Maker」是一個可以免費製作漫畫頭像的網站，有四種不同的畫風可選擇，有比較誇張型的、帥氣的，，

也有稍微寫實一點的，選定喜歡的風格後，就可以再針對每一個部件進行挑選，組合出一個與自己外觀特徵相似的代表頭像。

男生女生都可以使用，基本上可以編輯的部件都差不多，臉型、髮型、眼睛、鼻子、嘴巴以及服裝，唯一的差別就是男生多了鬍子的選項。每一個部件都可以再使用調色盤修改成自己想要的顏色。如果選擇障礙發作的話，網站也有提供隨機按鈕，在產出頭像後，再針對其中幾個部件做調整即可獲得一個特別的頭像囉！

最後可以選擇保存成 500×500 透明背景的 PNG 圖檔或 SVG 向量檔，無論是要拿來做為社群軟體的頭像或是製作卡片等都很不錯哦！

網站名稱：Ava Maker 網站網址：https://avamake.com/

操作畫面：

開啟網頁後，在右上角就可以選擇想要的漫畫風格。





選定風格後，可在頭像下方選擇要編輯的頭像性別。然後就能在右側選擇各個部件的造型。





臉型膚色、髮型、眉毛、眼睛、嘴巴等，每一個都有多種不同的造型樣式可選擇。





還可以點擊頭像下方的「調色盤」轉換每一個部件的顏色哦！





最後點擊「Download」就能選擇保存 PNG 或 SVG 格式。





如果不知道該怎麼搭配，也可以點擊「電燈泡」讓網站隨機產生。