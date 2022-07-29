「Cat’s Room」貓的密室逃脫遊戲

「Cat’s Room」是一款關於貓咪的密室逃脫遊戲，要先說的是難度不算太高，很適合剛接觸此類型遊戲的玩家們來挑戰，，

每個關卡裡都有一隻貓咪，而玩家的目標就是要想辦法吸引貓咪的注意，將牠們引導到門口就能過關。

每關都有一個主題，雖然關卡中沒有提供任何的提示，但通常解謎的關鍵都會在主題所提到的物品或位置之上，如果真的解不開時，記得可以參考一下哦！場景的設計都很單純，基本上都只有一個場景，不像其它密室逃脫遊戲一關會有兩個以上的場景需要探索，真的很適合初級玩家。

而遊戲共有兩大場景主題，分別都有 16 個關卡可以挑戰，雖說難度不高，場景中的擺設也很單純，不過真的還是難免會有卡關的狀況，但因為沒有提示，所以遇到卡關時，不妨可以找朋友一起來解謎哦！有興趣的朋友，一起來試試吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Cat’s Room 軟體語言：英文, 日文 開發人員：Ryuji Kuwaki 官方網站：https://kuwa8128.hatenablog.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 7.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Cat’s Room」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲就會直接進入關卡列表，第一關的主題是「Feather Toy」羽毛玩具，點擊就能將場景中的道具撿起。





點擊牆上的紙條，就可以看到遊戲說明。利用玩具將貓咪吸引到門口就能過關。





基本上前幾關都是在進行教學的，學習如何擺放箱子、如何查看探索更多的地方。





接著就可以展開各種的密室逃脫旅程啦！