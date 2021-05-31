Crayola 著色圖免費下載、兒童 DIY 手作教學網站

家中有小孩的朋友，應該對「Crayola 繪兒樂」這個蠟筆品牌不陌生吧！在它們美國的官方網站上除了有各種藝術筆、手作周邊商品外，其實還有提供許多可下載的著色圖，，

以及 DIY 手作的相關教學資訊可以免費使用。

在著色圖的部份主要分為迪士尼、成人著色、卡通人物、季節、植物與動物、字母、國家地區等，每一個分類下都有許多不同的圖案可以選擇，直接將圖案列印下來後，就能讓小朋友盡情的著色囉！

兒童 DIY 手作的部份也有許多的教學，可以用工具、主題或是年齡來做篩選，找到更適合的手作項目，每個項目都有列出需要的工具、材料，並且有詳細的步驟可以依循，不過因為會需要操作像剪刀、刀片等工具，如果是年齡比較小的幼童，就會需要家長在一旁輔助製作唷！

網站畫面：

開啟網站後，將滑鼠移動到上方的「COLORING & CRAFTS」就可以看到「FREE COLORING PAGES」著色圖以及「DIY CRAFTS」手作教學。





點入「FREE COLORING PAGES」往下拉就可以看到著色圖的目錄，除了列出來的幾個大分類外，點擊「Browse Coloring Page Categories」就可以看到更多的細分類。









點入分類就可以看到許多不同的著色圖囉！





選擇想要的著色圖，再點擊右側的「Print Now」。





會在網頁中開啟著色圖的大圖，此時可在網頁空白處按滑鼠右鍵，選擇「列印」就可以直接將著色圖印出來使用，也可以保存為 PDF 或是另存圖檔。











「DIY CRAFTS」的部份則可以使用工具、主題與年齡來篩選，或者也可以往下直接點入查看有哪些手作可以製作。











找到想要製作的手工藝後，就可以看到需準備的工具與材料，往下拉就有非常詳細的教學步驟可以參考哦！