「學習 BoPoMo」注音符號戰鬥遊戲，學ㄅㄆㄇ也可以超有趣！

「學習 BoPoMo」是一款為注音符號初學者設計的學習遊戲，加入戰鬥的元素可為學習過程帶來更多的樂趣！遊戲主要分為兩個部份，在「練習」裡，將所有的注音符號一字排開，用挑戰關卡的方式來進行練習，每個注音符號就是一個關卡，可透過聽、寫練習來取得寶石獎勵

練習時玩家可一邊聽取發音，一邊照著提示虛線來練習書寫筆順，寫得越順暢、準確度越高，就能獲得多的寶石當所有的注音符號都熟悉後，就可以進入「戰鬥」模式，可選擇與電腦對戰或多人對戰，最多可 4 個人一起挑戰。

在戰鬥時，需用耳朵聽發音，並與畫面中的注音符號比對，相符即可點擊自己的大炮發動攻擊，速度最快的人，才能取得攻擊的機會哦！最快攻下敵方城堡的人就能獲勝！另外透過觀看廣告還能解鎖「殭屍」模式，這些殭屍會入侵玩家的城巿，需要將這些他們全都打倒才能繼續練習唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：學習 BoPoMo 軟體語言：繁體中文,英文 開發人員：Pin-Chou Liu 官方網站：https://tobyliu-sw.github.io/LearningBopomo/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「學習 BoPoMo」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

遊戲畫面：

初學者就從「練習」開始吧！如果已經有些基礎了，就可以直接進行「戰鬥」在練習模式中，把 37 個注音符號變成關卡





點入就可以聽到發音並練習書寫筆順，順暢且正確的完成書寫就能獲得三顆寶石的獎勵





「戰鬥」模式依人數分為 4 種類型，如果只有自己一個人，可選擇與電腦對戰，最多可 4 個人一起玩在虛線圓圈處選擇自己城堡的位置後，戰鬥就準備開始啦！





戰鬥開始時會播放發音，如果與旗子上的注音相符，就可以按下「大炮」發動攻擊，反之如果按錯或速度比對手慢，自己就會受到攻擊





最快將對手的城堡攻破的人就是勝利者啦！





在遊戲、練習的過程中，會隨機跳出左圖的畫面，需依指示累積廣告的觀看次數，之後就能解鎖「殭屍」模式，按下「是」時，會需要由家長輸入數學算式的答案，才會開始播放廣告影片唷！當殭屍入侵時，就會覆蓋整個城巿，必須點擊將他們通通消滅才能再繼續練習或戰鬥！