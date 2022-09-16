這款頭像產生器口味有點重啊！～Like me! – 奇天烈風格

「Like me!」是一系列來自日本的頭像產生器，在這系列中共推出了 4 種不同的風格，包含美式漫畫、動畫風、中二風以及奇天烈風格，而本篇想要介紹的就是最後一個提到的「奇天烈風格」。

如果是六、七年級生應該都還對電視卡通《奇天烈大百科》有印象吧！那時年紀小不太懂奇天烈是什麼意思，後來才知道原來「奇天烈」是日文「きてれつ」，意思是不可思議、奇妙、離奇的意思，，

卡通裡的劇情在現實來看的確是不可思議啊！而這款頭像產生器的口味也是相當重的，喜歡與眾不同的朋友，這款頭像可絕對不能錯過啦！不僅膚色突破一般的想像，所有的造型配件風格也都十分令人驚豔哦！

使用的方式與其它同類型的 App 差不多，可分別選定臉型、五官、髮型、配飾、背景等，幾乎所有的元素都可直接拖曳調整位置，部份還能透過按鈕來旋轉調整角度或是間距等，雖然不敢保證能夠做出與自己多像的頭像，但獨特性肯定相當濃厚的，有興趣的朋友，就一起來試試看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Like me! 建立肖像 – 奇天烈風格
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：PROTO Solution Co.,Ltd.
  • 官方網站：https://www.facebook.com/pdcok
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「奇天烈」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟 App 會有教學可以先參考一下。



    接著就可以進入頭像編輯。下方有很多自訂項目，每一個都有很多選項可以使用，不過部份有底色標示的為付費選項，白底的則都可以免費選用。



    點擊右下角的「調色盤」可以變換顏色，點擊色卡上的箭頭則可切換更多不同的顏色。



    下方的自訂項目並沒有按一般理解的順序來排列，果然是不可思議啊！所以如果想先搞定五官的話，可在自訂項目欄滑到右側，就能先處理眼睛、眉毛、鼻子、嘴巴等等的項目。



    再加上髮型、裝飾、臉上特徵、文字等，最後加上背景，就能按下「OK」保存囉！



    在保存時，可選擇 4 種外觀樣式，還有多種顏色的相框可以選用。



    保存後頭像就會被儲存在「GALLERY」日後可點入再修改或使用。點擊「＋」可再新增其它的頭像。若未完成編輯就跳出的話，頭像也會被暫時保存下來，之後可再點入繼續編輯哦！

    最後更新：09-16, 2022 下午 12:29

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