「Pose Arch」人體姿勢繪畫參考工具，可自由調整人偶模型的動作！

創作者在繪製人物角色時，除了可以找真人來示範動作外，也可以利用像「Pose Arch」這類的人體姿勢繪畫參考工具，直接使用人偶模型來擺出各種不同的姿勢，更方便隨時隨地觀察動作形成的細節。

「Pose Arch」收錄有超過 100 種的姿勢，還能透過簡單的繪圖搜尋工具來查找類似的姿勢，，

可以在螢幕上以各種不同的角度來查看動作的細節，對於人物角色的繪製會很有幫助唷！

在選擇某個特定姿勢後，預設會自動套用日本漫畫女生的外觀造型，如果有需要的話可切換成男生或是不穿衣服、沒有髮型的人偶，也可以僅顯示肌肉線條。透過調整工具可以針對某個關節做各種不同角度、方向的調整，還有手勢與表情的變化，讓姿勢可更符合創作者的需求。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Pose Arch 軟體語言：日文,英文 開發人員：KAZUMASA KAWAZURE 官方網站：https://sites.google.com/view/posearch 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Pose Arch」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟後就可以看到各種不同的人偶姿勢模型，點擊「Search」可在下方的畫板中簡單繪製想要的動作，就能更快找到類似的姿勢模型。





如果發現搜尋結果不是很符合需求，點擊「Clear search results」就可以清除搜尋結果重新再找。





點入想要的動作就可以查看各種細節，滑動即可改變視角。





點擊下方的「Tweak pose」可以展開調整工具，可針對各種關節位置進行調整，還有手勢與表情的變化。





調整好需要的動作與視角後，就可以使用右上角的「相機」保存到相簿中，也可以按下「☆」收藏。點擊「齒輪」可開啟更多功能，可更換不同類型的人偶模型、背景等。





在上方切換到「Pinned poses」即可看到已收藏的姿勢。