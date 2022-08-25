「Soundscape」漸層優美的音景播放器，可助眠、放鬆、提高專注力！

「Soundscape」是一款極簡風格的音景播放器，有四種情境模式可選擇，包含睡眠、放鬆、專注以及旅途中，可依當前的狀態來選擇適合的情境，按下按鈕就能開始播放，搭配耳機來收聽可以更加融入在其中，獲得更好的體驗

在播放音景時，會自動淡化畫面中的功能按鈕與文字標籤，增強不斷流動的漸層背景，整個畫面看起來相當療癒，有多種的配色可以選擇，在光線較弱的環境下也能切換成黑暗模式，讓眼睛更加舒適

程式還支援 AirPlay 可以透過電視螢幕來輸出，讓整個環境都可以被音景所環繞。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Soundscape – Sleep Focus Relax 軟體語言：英文 開發人員：SQUAREONE 官方網站：https://www.squareoneapps.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Soundscape」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝

操作畫面：

也可以選擇讓它在背景工作，關上手機螢幕或跳離 App 仍會持續播放所選擇的音景，睡前使用的話，還能依需求設定需要的播放時間，讓它在指定時間後自動停止，不用擔心電量耗盡的問題

開啟程式後，就可以在下方看到四種不同的情境，點擊即可切換，按下「▶」則可開始播放





在左上角可以切換不同的漸層主題，右上角可切換為黑暗模式





下方則可設定播放時間，最短 5 分鐘，最長 4 小時