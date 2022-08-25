「MyLittleStar」可愛像素風頭像桌布產生器

       

「MyLittleStar」其實是一款來自韓國的偶像 Q 版頭像產生器，可以利用它來幫喜歡的偶像製作出超可愛的頭像圖片，不過當然也能用來製作自己的專屬頭像，，

或是加上各種裝飾設計成手機桌布。

它的風格相當可愛，是配色很夢幻的像素風，雖然乍看之下很像女生專用的，但看看下面的兩張對比圖，其實也有很多男生的配件造型設計，所以只要喜歡這個風格，無論男生還是女生都可以來試試看。

每個角色都是從光溜溜的狀態開始，選擇膚色、眼睛、嘴巴、前髮、後髮，到各種的服飾、配件等，有超過 1,000 個項目可以選擇，雖然有部份需要透過觀看廣告來解鎖，不過免費的選項也不少，就算不看廣告還是能玩得開心。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：MyLittleStar
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：NEVIL Company
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    所有的角色都會像一個剛出生的 baby 一樣光溜溜的，使用下方的裝飾工具，慢慢的將它設計成自己喜歡的樣子吧！



    使用的方式與一般的頭像產生器差別不大，每一個項目當中都有很多不同的選擇，不過其中也會包含一些上鎖的選項，需要另外觀看廣告後解鎖。



    頭髮的部份分為前髮與後髮，短髮的男生就可以省略後髮。



    服飾的選項乍看也是適合女生的居多，但其實大部份都是很中性的，男女都適用。



    還有許多的造型裝飾可以選用，想要製作帶有個人特色的頭像絕對沒問題。



    完成後，就可以點擊上方的「相機」選擇「保存後移動」到工作室，去做更進一步的背景設計。點入「BASIC」進入工作室。



    在下方就可以看到已保存的角色，若有兩個以上的角色就可以製作團體合照。可加入各種可愛的貼紙、背景、對話泡泡等。



    最後，按下「相機」就可以預覽全圖，下方則可選擇分享或保存到相簿中。



    保存的角色可以取出重新改變造型，也可以使用覆蓋的方式存入新的角色。免費版本的角色插槽只開放一個，可透過觀看廣告來解鎖更多的插槽，就能保存更多不同的角色囉！



    用來做為手機桌布超級可愛哦！

    最後更新：08-25, 2022 上午 11:37

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