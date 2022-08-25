「Build Up!!」玩起來超爽快的建築救援遊戲

       

「Build Up!!」是一款透過建構支架來進行救援的益智趣味遊戲，玩家需使用一根根的木材築起各種三角結構，慢慢往高處堆疊移動，，

拯救被困在高處的工人。在建築支架的過程中，如果重心太過偏移，整座支架就可能會倒塌而失敗，所以必須考慮到整體的平衡，才能成功救援！

玩法很簡單，只需要點擊放置建築節點支架就會自動連結，其他地面上的工人就會自動隨著支架往上爬，救到人之後剩餘的節點就能再往上延伸，若可創下新高度就能獲得額外的金幣獎勵。

累積的金幣可以用來進行技能的升級，包含增加節點的數量、提高收入以及增加基座的穩固度，這些都能讓玩家爬得更高、賺得更多唷！另外，在遊戲的過程中，還設計了一些小道具與機關，例如可以收集額外的建築節點、有黏性的牆面、可輔助固定的掛勾、可幫忙提升的氣球等，這些都可能在危急的時候派上用場哦！

整體來說，雖然免費版本穿插的廣告不少，但玩起來很爽快，如果介意廣告可以考慮離線遊玩，開發商也有提供付費移除廣告的方案可以參考，有興趣的朋友一起來玩玩看吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Build Up!!
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Voodoo
  • 官方網站：https://www.voodoo.io/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    點擊就能開始遊戲，跟著小手的教學點擊，就能放置節點築起支架。



    基座必須要夠穩，所以再左邊也架起一個三角，然後再往上延伸逐步架高，如果沒有點對位置，就會像右圖這樣出現一根單獨的木材，不過影像不大，還是可以繼續往上走。



    當成功到達救援點後，就可以長按畫面任一處，將剩餘的節點往上繼續延伸。



    用完節點就會標示出高度紀錄並獲得金幣獎勵。



    每關的主題都會有不同的變化，而賺到的金幣，之後還可以用來升級技能，隨著每次的升級，下一次升級需要的金幣就會越來越高，但不需擔心，因為你也會賺到越來越多的金幣唷！



    當關卡難度逐步增加時，就會開始出現「Checkpoint」，只要能觸碰到它，下方的支架就會轉為固定，不用怕會不穩而倒塌哦！



    在關卡還會出現許多的小道具與輔助機關，「+」可以增加額外的節點數，「氣球」、「掛勾」、「紫色黏液」都可輔助穩定支架。



    雖然輔助的道具、機關很多，但也不是完全沒危險，例如下圖的「火」就要小心避開，如果讓支架著了火，就會有倒塌的危險，也會讓工人受傷哦！

    最後更新：08-25, 2022 上午 10:41

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