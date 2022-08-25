在 iPhone 自訂任意手機鈴聲、匯入MP3歌曲當鬧鐘

       

使用 iPhone 手機的人應該都知道，內建的手機鈴聲雖然看起來不少，但怎麼聽都那幾首而且還不能隨意新增或直接用 YouTube 找歌來當手機鈴聲或鬧鐘響鈴，，

這完全不是什麼做不到的技術問題，而是 Apple 希望你養成去他「Tone Store」消費的好習慣，讓他可以再賺一手。不過這樣就算了，裡面還沒什麼東西實在…

如果你希望能在 iPhone 中設定自己的手機鈴聲或把下載來的 MP3 歌曲設定成來電鈴聲或鬧鐘響鈴，可以試試以下方法，透過 Apple 的 GarageBand 軟體來編輯、匯入各種音效檔或流行歌曲，並它設定成手機鈴聲或鬧鐘的響鈴，讓我們一大早就能有自己最喜歡的樂曲來叫你起床…。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GarageBand
  • 軟體版本：2.3.12
  • 軟體語言：繁體中文、英文…. 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.7GB
  • 系統支援：iOS, iPadOS 10.5 以上版本
  • 官方網站：iOS 版 GarageBand
  • 軟體下載：Download 下載

將 YouTube 影片下載成 MP3 的工具：Free MP3 Downloads

自製 iPhone 手機鈴聲、鬧鈴的方法：

第1步 在 iPhone 手機的 App Store 搜尋「GarageBand」，並下載、安裝到你的手機中。開啟 GarageBand 應用程式後，我們可以看到有很多不同樂器與音樂製作功能，請點選「錄音機」這個項目。

第2步 按一下左上角的音軌按鈕，切換成音軌檢視模式。

第3步 切換成音軌模式後，點一下右上角長得像彈簧的那個圖示，並在「檔案」選單下方點【從「檔案」App瀏覽項目】，選取你要的音樂檔。

第4步 選取你要製作成手機鈴聲或鬧鐘音效的聲音檔或MP3音樂檔。

第5步 載入音樂檔之後，按住音樂檔圖示不放再拉到你要編輯的音軌上。

第6步 裁切、編修好之後，點一下左上角的圖示再按「我的歌曲」，查看製作完成的鈴聲樂曲。

翻頁閱讀 »   1 2

最後更新：08-25, 2022 上午 10:01

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。