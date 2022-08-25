在 iPhone 自訂任意手機鈴聲、匯入MP3歌曲當鬧鐘

使用 iPhone 手機的人應該都知道，內建的手機鈴聲雖然看起來不少，但怎麼聽都那幾首而且還不能隨意新增或直接用 YouTube 找歌來當手機鈴聲或鬧鐘響鈴，，

這完全不是什麼做不到的技術問題，而是 Apple 希望你養成去他「Tone Store」消費的好習慣，讓他可以再賺一手。不過這樣就算了，裡面還沒什麼東西實在…

如果你希望能在 iPhone 中設定自己的手機鈴聲或把下載來的 MP3 歌曲設定成來電鈴聲或鬧鐘響鈴，可以試試以下方法，透過 Apple 的 GarageBand 軟體來編輯、匯入各種音效檔或流行歌曲，並它設定成手機鈴聲或鬧鐘的響鈴，讓我們一大早就能有自己最喜歡的樂曲來叫你起床…。

將 YouTube 影片下載成 MP3 的工具： Free MP3 Downloads

自製 iPhone 手機鈴聲、鬧鈴的方法：

第1步 在 iPhone 手機的 App Store 搜尋「GarageBand」，並下載、安裝到你的手機中。開啟 GarageBand 應用程式後，我們可以看到有很多不同樂器與音樂製作功能，請點選「錄音機」這個項目。

第2步 按一下左上角的音軌按鈕，切換成音軌檢視模式。

第3步 切換成音軌模式後，點一下右上角長得像彈簧的那個圖示，並在「檔案」選單下方點【從「檔案」App瀏覽項目】，選取你要的音樂檔。

第4步 選取你要製作成手機鈴聲或鬧鐘音效的聲音檔或MP3音樂檔。

第5步 載入音樂檔之後，按住音樂檔圖示不放再拉到你要編輯的音軌上。