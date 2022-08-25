在 iPhone 自訂任意手機鈴聲、匯入MP3歌曲當鬧鐘
使用 iPhone 手機的人應該都知道，內建的手機鈴聲雖然看起來不少，但怎麼聽都那幾首而且還不能隨意新增或直接用 YouTube 找歌來當手機鈴聲或鬧鐘響鈴，，
如果你希望能在 iPhone 中設定自己的手機鈴聲或把下載來的 MP3 歌曲設定成來電鈴聲或鬧鐘響鈴，可以試試以下方法，透過 Apple 的 GarageBand 軟體來編輯、匯入各種音效檔或流行歌曲，並它設定成手機鈴聲或鬧鐘的響鈴，讓我們一大早就能有自己最喜歡的樂曲來叫你起床…。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GarageBand
- 軟體版本：2.3.12
- 軟體語言：繁體中文、英文…. 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.7GB
- 系統支援：iOS, iPadOS 10.5 以上版本
- 官方網站：iOS 版 GarageBand
- 軟體下載：Download 下載
將 YouTube 影片下載成 MP3 的工具：Free MP3 Downloads
自製 iPhone 手機鈴聲、鬧鈴的方法：
第1步 在 iPhone 手機的 App Store 搜尋「GarageBand」，並下載、安裝到你的手機中。開啟 GarageBand 應用程式後，我們可以看到有很多不同樂器與音樂製作功能，請點選「錄音機」這個項目。
第2步 按一下左上角的音軌按鈕，切換成音軌檢視模式。
第3步 切換成音軌模式後，點一下右上角長得像彈簧的那個圖示，並在「檔案」選單下方點【從「檔案」App瀏覽項目】，選取你要的音樂檔。
第4步 選取你要製作成手機鈴聲或鬧鐘音效的聲音檔或MP3音樂檔。
第5步 載入音樂檔之後，按住音樂檔圖示不放再拉到你要編輯的音軌上。
第6步 裁切、編修好之後，點一下左上角的圖示再按「我的歌曲」，查看製作完成的鈴聲樂曲。，
翻頁閱讀 » 1 2