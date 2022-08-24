「日本電台」可收聽日本 Podcast、廣播，還能交朋友！

學習語言最需要多聽多用才能更加熟悉，正在學習日文的朋友，「日本電台」這款 App 應該會非常適合你，，

它收集了一些來自日本當地的廣播電台，另外還有一些 Podcast 頻道，包含新聞、音樂、生活以及談話型的節目，相當適合喜歡日語的朋友們來收聽。

除了可以線上收聽外，Podcast 的部份也支援下載離線播放，並可於背景執行，有提供播放定時器可使用，在指定的時間就會自動停止播放，最短 5 分鐘，最長則可達 200 分鐘，睡前收聽也沒問題。

另外，「日本電台」還有提供交友的功能，可選擇用 Apple、Google、Facebook 帳號登入或使用 Email 來註冊，之後就能與其他的使用者互相追蹤、加好友，並於線上聊天切磋語言唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：日本電台 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：SMARTRAY STUDIO 官方網站：http://japanradio.com.au/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.2 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後預設為英語介面，如果想更改的話，可到「Settings」點入「General Settings」，就可以在「Language」修改為其它語系。





在首頁的「電台」中可以看到一些精選的日語課程、Podcast 與廣播電台，點擊左上角的選單鈕可展開分類目錄，可以找到更多不同的節目內容。





點入 Podcat 類型的頻道，就可以點擊節目開始收聽，而無論是哪種型態的節目，在上方代表圖右下角都會有個「鬧鐘」，按下後即可設定播放定時器。





回在下方切換到「發現」、「公眾」就能看到其他使用者的資訊，或是他們分享的照片等貼文，有興趣在上面交友的話，就可以先到「設置」中進行註冊，然後就能與其他使用者互加好友聊天囉！