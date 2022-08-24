「PopFrame」幫螢幕錄製影片、截圖加上 iPhone 外殼與漸層背景

「PopFrame」是一個可以美化 iPhone 螢幕錄製影片與螢幕截圖的工具 App，操作非常簡單，只要將影片或截圖匯入，，

就能直接套用漂亮的漸層背景與 iPhone 的外殼，效果相當不錯，可讓影像看起來更有質感、更加專業。

有十多種的漸層配色與樣式可選擇，如果不喜歡漸層，也可以選擇透明背景或是黑色、白色這種簡單的純色背景，還能加入陰影效果產生立體感，iPhone 的外殼顏色雖然只能看到一點點，不過也一樣有十幾種的顏色可以選擇，這些都可以依喜好來做調整。

在影像匯入 App 時，「PopFrame」就會自動判斷影像的拍攝方向，並套用合適的外殼，另外也有方形與橫向兩種外觀比例可以選擇，讓不同拍攝方向的影片或截圖都能完美的套用。

截圖的部份可完全免費匯出，影片的部份則有提供免費點數 10 點，每次匯出需扣 3 點，也可選擇加上浮水印免費保存，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：PopFrame 軟體語言：英文 開發人員：Ramik Sadana 官方網站：https://popframe.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PopFrame」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「+」即可從相簿匯入截圖或螢幕錄製影片，下方還有提供 4 種的設計模版，可以直接選擇套用。匯入影像後，可再進一步使用下方的編輯工具做調整。





背景漸層有十多種的樣式可以選擇，如果都不喜歡，也可以選擇透明背景或黑、白兩種單色背景。





外觀的部份，有方形與橫向格式可選擇，可依影像的拍攝方向來做調整。





陰影的部份，可使用下方的滾輪來調整方向與斜度。





最後，可以更換 iPhone 外殼的顏色，也同樣有十多種顏色可選擇。





都調整完成後，點擊右上角的按鈕，就可以選擇分享或保存。





如果是影片的部份，有 10 點免費點數可以使用，每次保存扣 3 點，用完可以另外付費購買更多點數，或者選擇加上浮水印免費保存，可參考右圖的效果。