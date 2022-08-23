「SnapNotes.」照片筆記工具，還你一個乾淨不雜亂的相簿！

隨著智慧型手機的普及，以前要用紙筆才能記下的東西，現在只要拿出手機打開相機 App 直接卡喳一聲就能快速的保存起來，，

但是也因此相簿中經常會穿插著一些奇奇怪怪的照片，例如某個優惠券的 QR Code、某個展演的門票資訊、某個門牌、某個螢幕截圖、某人的名片或是某個想去的店家地圖等，這些因為某種因素而需暫時保存的圖片，都混入了我們的日常生活的照片當中。

如果不想再讓這些照片出現在你的相簿當中，可以改用「SnapNotes.」來保存它們，它是一款照片筆記工具，可以使用相機來拍照或是從相簿匯入已存在的圖片，透過它來拍攝的照片只會保存在這個 App 當中，不會另外出現在手機的相簿裡，不僅可以還給你一個乾淨不雜亂的相簿，要找尋這些照片筆記也更加容易！

所有為某種目的而留下的照片都可以保存在「SnapNotes.」，只要左右滑動就能瀏覽，當筆記存在的目的已完成時，就可以直接刪除單張照片，也可以一口氣將所有的照片筆記都刪除，功能相當簡單，有需要的朋友可以參考看看囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SnapNotes. 軟體語言：英文 開發人員：The Mental Faculty 官方網站：http://www.mentalfaculty.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.4 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SnapNotes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，向上滑動可叫出下方的功能列，按下「＋」即可加入筆記。





可選擇要拍照或從相簿中選取照片。





拍照加入的照片筆記就只會存在這個 App 當中，不會再出現在相簿裡。左右滑動就能瀏覽其它的照片筆記囉！





當筆記的作用已達成，就可以再次向上滑動叫出功能列，按下「Delete」刪除單張筆記，「Delete all」則可一口氣刪除所有筆記。不過要特別注意的是它沒有提供垃圾桶功能，刪除就救不回來了，請謹慎使用。