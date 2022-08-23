「SnapNotes.」照片筆記工具，還你一個乾淨不雜亂的相簿！

       

隨著智慧型手機的普及，以前要用紙筆才能記下的東西，現在只要拿出手機打開相機 App 直接卡喳一聲就能快速的保存起來，，

但是也因此相簿中經常會穿插著一些奇奇怪怪的照片，例如某個優惠券的 QR Code、某個展演的門票資訊、某個門牌、某個螢幕截圖、某人的名片或是某個想去的店家地圖等，這些因為某種因素而需暫時保存的圖片，都混入了我們的日常生活的照片當中。

如果不想再讓這些照片出現在你的相簿當中，可以改用「SnapNotes.」來保存它們，它是一款照片筆記工具，可以使用相機來拍照或是從相簿匯入已存在的圖片，透過它來拍攝的照片只會保存在這個 App 當中，不會另外出現在手機的相簿裡，不僅可以還給你一個乾淨不雜亂的相簿，要找尋這些照片筆記也更加容易！

所有為某種目的而留下的照片都可以保存在「SnapNotes.」，只要左右滑動就能瀏覽，當筆記存在的目的已完成時，就可以直接刪除單張照片，也可以一口氣將所有的照片筆記都刪除，功能相當簡單，有需要的朋友可以參考看看囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SnapNotes.
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：The Mental Faculty
  • 官方網站：http://www.mentalfaculty.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.4 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「SnapNotes」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，向上滑動可叫出下方的功能列，按下「＋」即可加入筆記。



    可選擇要拍照或從相簿中選取照片。



    拍照加入的照片筆記就只會存在這個 App 當中，不會再出現在相簿裡。左右滑動就能瀏覽其它的照片筆記囉！



    當筆記的作用已達成，就可以再次向上滑動叫出功能列，按下「Delete」刪除單張筆記，「Delete all」則可一口氣刪除所有筆記。不過要特別注意的是它沒有提供垃圾桶功能，刪除就救不回來了，請謹慎使用。

    最後更新：08-23, 2022 下午 5:12

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。