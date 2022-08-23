Flipper Dunk 越玩越上手的彈珠式投籃遊戲

「Flipper Dunk」是一款玩法有點可愛的投籃遊戲，不是用反向拉出拋物線的投球方式，而是結合了彈珠台的控制桿，，

透過巧妙的擊球來將它投入各種不同位置的籃框中，每一關都需連續投入 3~4 顆球才能過關，只要中途不小心讓球掉落，就必須再重新挑戰該關卡，看似簡單，其實相當有挑戰性！

每回過關都能夠收到一些鑽石獎勵，累積足夠的鑽石就能隨機解鎖新的造型球、控制桿或是背景，為玩家帶來更多不同的視覺樂趣！想要順利投籃除了要練就一身的好本領外，遊戲開發者也在關卡中隨機放入了一些限時加速器，例如可以暫時讓球變大、變小，或是讓籃框加大、2 倍加分等，都可以幫助玩家更容易過關。

不過有一個可惜的地方就是免費版本的廣告比較多，雖然不是每次過關或失敗都會跑出廣告，但廣告的頻率還是蠻高的，如果在意的話，可以考慮付費去廣告，或者也可以選擇關閉網路來玩，提供給大家參考囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Flipper Dun 軟體語言：英文 開發人員：Zynga Inc. 官方網站：http://rollicgames.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊即可進入關卡，在任一處點擊就能揮動控制桿將球拋起。





準確投入籃框即可過關！





隨著關卡的推進，每一關要投入的球數會增加到 3~4 顆，必須使用同一顆球來投籃，中途掉落到左下角的缺口中就算失敗，必須重新挑戰。有時還會有限時關卡，必須在秒數內完成目標才能過關。





在關卡中還會有機會使用到加速器，只要讓球去觸碰到加速器泡泡就能啟動。可以加大籃框、把球變大變小等，都能幫助玩家更容易過關。





過關時累積的鑽石，可以到 STORE 裡用來隨機解鎖不同的造型球、控制桿或是背景。當然，這些也可以透過觀看廣告來取得。





用不同造型的球或是控制桿，玩起來更有趣！





遊戲還有設置每日任務或是其它可以一口氣獲得更多鑽石獎勵的挑戰關卡等著玩家，雖然廣告是多了點，但喜歡投籃類遊戲的朋友，還是很可以來玩一下哦！