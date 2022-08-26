常常忘了初一十五要拜拜嗎？這個 App 會提前兩天通知你！

       

有些人家裡有習慣農曆的初一十五要拜拜或是吃素，不過是不是常常會忘了這件事，而且還是看到了電視上的菜瓜廣告才會想起來😆。手機雖然有各種的待辦提醒、行事曆 App 可以使用，，

但唯獨就是沒有針對農曆的提醒工具。

如果真的非常需要在初一十五的時候被提醒一下，那麼可以來試試這款「拜拜念佛初一十五提醒」的 App，它的使用方式很簡單，下載後不需要做任何的設定，就會在每個月初一十五的前兩天早上 7 點半顯示通知，連續通知直到當天為止，讓你絕對不會再忘記要拜拜的事。

而除了初一十五之外，在 App 裡也可以查看到各個神明的誕辰日，還有提供念佛功能，可一邊念佛一邊計數，如果對靜思語、因果經感興趣的話，也能在這裡查看相關的內容哦！不過它的缺點就是廣告有些多，然後部份內容會出現一些簡體字以及無法自行修改提醒時間，以上提供給大家參考。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：拜拜念佛初一十五提醒
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：JMAA Software
  • 官方網站：https://createofficeapps.blogspot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.2 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「初一十五提醒」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 就可以看到當天的農曆日期、下一個初一十五的日期以及下一個神誕辰日或節日的資訊。點入「更多功能」這邊還可以查看一些拜拜的相關知識、使用念佛功能、查看靜思語等。



    之後初一十五的前兩天早上 7 點半就會跳出通知，會通知到當天為止。



    有需要的話還可以按下「提醒他/她」，透過 LINE 或其它的通訊軟體分享相關的訊息哦！

    最後更新：08-26, 2022 上午 11:13

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