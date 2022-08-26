「Challenge Alarm」必須挑戰隨機遊戲才能關閉的鬧鐘 App

每天早晨為了不賴床遲到，想必每個人都有自己的方法，無論是設置多組鬧鐘、在家裡準備一位媽媽（咦？），，

還是使用像「Challenge Alarm」這樣帶有特殊功能的鬧鐘 App，只要能強迫自己從甜美的夢鄉中醒來，任何招數都能使出來！

與「Challenge Alarm」類似的遊戲型鬧鐘 App 其實之前也介紹過不少，但如果你已經用膩了、習慣了目前的鬧鐘，不妨偶爾換換口味，也能帶來新的體驗唷！這款鬧鐘介面功能很單純，提供基本的設定選項，包含需要響鈴的天數與鬧鐘音量，還有內建三款鈴聲可選擇，但要注意它沒有提供貪睡功能哦！

當鬧鐘時間到時，就會以通知的方式開始響鈴，點擊通知後就會隨機顯示一款遊戲，可能是迷宮、可能是翻牌考記憶、數學問題或是搖晃手機達一定次數等，每回響鈴提供的遊戲任務都不同，無法自己選擇，在倒數結束前完成遊戲才能解除關閉鬧鈴，否則鈴聲將再次響起！

免費的版本包含廣告內容，開發者有提供付費去廣告的方案可選擇，不過如果怕自己完成遊戲後會再不小心睡著，可以考慮不去廣告，因為在遊戲後的廣告影片音量有夠驚人，也許那才是鬧鐘本體啊！🤣有興趣的朋友，可以嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Challenge Alarm: Morning Clock 軟體語言：英文 開發人員：Tu Tran Duy 官方網站：https://www.facebook.com/ToeicVocabularyDaily 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Challenge Alarm」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可看到預載的兩個鬧鐘，可直接點擊進入修改成其它需要的時間，或按下方的「+」新增鬧鐘，「Ringtones」的部份有三款鈴聲可選擇。設定好後，回到鬧鐘列表，就可以看到前方的「○」變成「●」，表示已啟用鬧鐘。





鬧鐘時間到時，就會開始以通知的方式不斷疊加鈴聲。點入就會隨機出現一款遊戲，必須過關、完成解謎才能停止鬧鈴。





遊戲的類型有蠻多種的，但可遇不可求，每回都是隨機決定的遊戲內容。需在下方時間條倒數結束前過關，否則鬧鈴會再次響起。