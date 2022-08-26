Picker Wheel 線上隨機抽籤工具，可保存多個不同主題輪盤！

「Picker Wheel」是一個免費的線上抽籤工具，可以方便應用在任何需要抽籤的場合，無論是課堂上要抽問、出公差，，

還是要決定誰去倒垃圾，甚至是晚餐不知道要吃什麼，只要事先將選項、名單設定好，按下旋轉鈕就能立即做出決定！

抽籤名單的部份可以輸入數字、文字，也可以使用圖片來增加抽籤的視覺效果。它提供的功能相當多，可加入權重，被抽中的名單可依需求選擇計數或隱藏，還能進一步製作成證書哦！

而除了可自訂抽籤名單外，「Picker Wheel」還有提供其它更多不同的抽籤功能，例如 Yes or No、數字、字母、圖像的選擇器，可直接選擇需要的輪盤類型來快速使用，其中還有分組的功能，可輸入名單以及設定分組條件後，讓程式自動隨機分組，可免去人為分組的麻煩與尷尬唷！

建立的主題輪盤可以在註冊後進行保存，最多可保存 15 組，可重覆叫出使用，註冊的部份可選擇使用 Email 或透過 Facebook、Google 帳號登入，該網站下方有更多詳細的使用教學及功能介紹，有興趣的朋友，可以再深入了解更多。

網站名稱：Picker Wheel 網站網址：https://pickerwheel.com/

網頁畫面：

預設的輪盤是 YES or NO，在右側的欄目中就可以手動輸入選項名單，點擊「圖片」圖示，可加入圖片選項，點擊右上角的「黃色」按鈕則可一口氣貼上更多的選項名單。





若選擇批次填入，每一行放置一個選項。輸入後，按下「Add List」即可完成匯入。





點擊輪盤中間的「SPIN」即可開始抽籤。點擊右下角的按鈕可展開全螢幕，只留下輪盤畫面。





被抽中的名單會顯示在畫面中，可以選擇製作證書、從名單中隱藏或計數。





製作證書後，可在右下角選擇複製連結或保存圖片。





點擊右上角的「…」可以展開更多功能，可顯示標題、加入權重、隨機打散名單。





在名單前方加入權重後，輪盤也會跟著更新。





點擊右上角的「資料夾」可以選擇保存或是開啟檔案。不過這就需要事先進行註冊才可使用。





在網頁下方可展開「Tool Settings」，這邊可以做更多輪盤的調整，包含轉速、音效、配色等。





在網頁右上角點擊「鎚子」可展開更多輪盤工具選單，下圖就是分組輪盤，在右邊將名單輸入後，於中間設定分組條件，然後就能在左邊自動完成分組。