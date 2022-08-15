超耐玩！「Numsol」結合 2048 元素的紙牌遊戲

       

手機界的小遊戲不斷推陳出新，不知道現在是否還有人在玩 2048 呢？想當初它可是捲起了一片風潮，後來還有許多變化版本，，

例如加入音樂元素的「2048 Beat」、結合高塔防禦的「Dead 2048」，還有可以做出日系便當的「軟綿綿！可愛動物便當」，全都讓人愛不釋手。

不過如果你已經玩膩了經典的數字合併升級玩法，也許可以來試試「Numsol」，它將 2048 的元素結合到了紙牌遊戲當中，透過合併來消除畫面中所有的紙牌，將兩種顏色的紙牌都升級到最高 2048 等級即可過關。

移動的規則很簡單，只有兩個重點，第一數字小的才能接在數字大的之上、不分顏色，第二每個牌堆不可擺放超過 9 張牌，越快完成或是透過調整擺放順序促成連擊，就能獲得越高的分數來提升玩家等級。

遊戲共有 3 個難度級別，但其實只要掌握了技巧，最困難的級別其實也沒那麼難了！在消除紙牌時還有機會可以獲得一些鑽石，累積足夠的鑽石就能解鎖更多的主題配色囉！很耐玩、也蠻有挑戰性的，喜歡 2048 的朋友，可以一起來玩哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Numsol
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Martin Knopf
  • 官方網站：https://flatbutton.co/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Numsol」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，可在下方選擇難度級別，按下「NEW GAME」即可開始遊戲。



    將兩個同數值的紙牌合在一起就能升級，產生連擊的話分數更高。將紙牌全數消除升級到 2048 即可過關。



    正式的紙牌數很多，每一個牌堆最多只能放 9 張牌，超過就無法移動，空的牌堆無法再放置其它的紙牌。



    透過合併可減少紙牌的數量，但必須小心合併的順序，如果像下圖白色的兩張 1024 無法合併，就算挑戰失敗。



    如果覺得兩色的太難，也可以先切換到「Easy」級別，從同色牌開始玩。另外，只要合併到有「鑽石」的紙牌就能獲得鑽石。



    之後就可以到首頁的「油漆刷」解鎖更多不同的主題配色。

    最後更新：08-15, 2022 下午 3:49

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