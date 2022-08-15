「Floating Notepad」讓重要的提醒文字常駐於螢幕最上層！

在 iPhone 裡可以一直存在於螢幕上的功能，大概就只有「輔助觸控」的那個小白點吧！無論在使用什麼 App，它基本上都會一直出現在畫面中，，

方便使用者隨時操作各種的輔助功能。那麼如果想讓重要的提醒也像小白點一樣可以一直出現在螢幕最上層，該怎麼做呢？「Floating Notepad」的開發者就想出了一個辦法，那就是利用 PiP 子母畫面來達成！

「Floating Notepad」顧名思義就是一個可以漂浮的記事本，先在主程式中寫下需要常駐顯示的文字內容，再按下啟動就能讓文字以 PiP 的方式出現在螢幕上，任何時候它都會一直存在，並可依需求調整它的位置，不會影響手機的一般操作。

在主程式中的備忘錄裡，可以新增多筆的記事項目，但每次只可顯示其中一筆。顯示的方式有兩種，可像跑馬燈的方式依序動態顯示文字，或以靜態的方式直接將文字列出來，可自訂動態的速度、浮動視窗的大小、文字的大小與配色等，不過文字顯示只限一行，字體越小可顯示的字數越多，在使用時可以注意一下囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Floating Notepad 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Ryo Tsudukihashi 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Floating Notepad」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，可先點入「備忘錄」再按下右下角的「+」新增要提醒的事項。





新增的事項就會被保存在「備忘錄」的清單中，只有被勾選的才會在啟動後顯示於螢幕上方。





接著按下「開始」就可在下方預覽浮動視窗的效果。





無論在使用任何的 App、在任何的畫面中，浮動的記事內容都會一直出現在螢幕的最上層，可拖曳移動位置，不影響一般的操作使用。





如果不再需要顯示，可回到主程式點擊「結尾」關閉子母畫面。如果覺得預設的浮動視窗不夠明顯的話，可到「設計」裡進行自訂。可調整動態的速度、浮動視窗的大小、字體的大小與配色。





再次啟動後，就可以看到調整後的效果囉！