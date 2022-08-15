「Floating Notepad」讓重要的提醒文字常駐於螢幕最上層！
在 iPhone 裡可以一直存在於螢幕上的功能，大概就只有「輔助觸控」的那個小白點吧！無論在使用什麼 App，它基本上都會一直出現在畫面中，，
「Floating Notepad」顧名思義就是一個可以漂浮的記事本，先在主程式中寫下需要常駐顯示的文字內容，再按下啟動就能讓文字以 PiP 的方式出現在螢幕上，任何時候它都會一直存在，並可依需求調整它的位置，不會影響手機的一般操作。
在主程式中的備忘錄裡，可以新增多筆的記事項目，但每次只可顯示其中一筆。顯示的方式有兩種，可像跑馬燈的方式依序動態顯示文字，或以靜態的方式直接將文字列出來，可自訂動態的速度、浮動視窗的大小、文字的大小與配色等，不過文字顯示只限一行，字體越小可顯示的字數越多，在使用時可以注意一下囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
軟體名稱：Floating Notepad 軟體語言：繁體中文,英文等 開發人員：Ryo Tsudukihashi 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Floating Notepad」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式後，可先點入「備忘錄」再按下右下角的「+」新增要提醒的事項。
新增的事項就會被保存在「備忘錄」的清單中，只有被勾選的才會在啟動後顯示於螢幕上方。
接著按下「開始」就可在下方預覽浮動視窗的效果。
無論在使用任何的 App、在任何的畫面中，浮動的記事內容都會一直出現在螢幕的最上層，可拖曳移動位置，不影響一般的操作使用。
如果不再需要顯示，可回到主程式點擊「結尾」關閉子母畫面。如果覺得預設的浮動視窗不夠明顯的話，可到「設計」裡進行自訂。可調整動態的速度、浮動視窗的大小、字體的大小與配色。
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再次啟動後，就可以看到調整後的效果囉！