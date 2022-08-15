「Birthday Piano」為家人朋友送上獨特的生日音樂卡片

       

當有身在遠方的家人朋友生日時，總是只能透過電話、文字簡訊或是錄製影片來表達祝福嗎？今年也許除了這些，你還可以透過「Birthday Piano」為家人朋友來點不同的驚喜！

「Birthday Piano」是一個提供生日音樂賀卡服務的網站，，

使用者可以在網站的表單中輸入想要對壽星說的話，並附上一張照片，就能生成一個獨一無二的網址，當壽星打開網站就能可以看到一組琴鍵，跟著提示依序按下琴鍵即可彈奏出一首生日快樂歌。

彈奏完畢禮物盒才會出現，此時壽星就能打開它看到裡頭藏著的生日祝福，比起單純傳送文字訊息，透過這樣獨特的包裝，是不是感覺更可愛又有趣呢？無論電腦或手機都可使用，有興趣的朋友，一起來試試吧！

 
  • 網站名稱：Birthday Piano
  • 網站網址：https://birthday.khoiuna.info/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，會有一則預設的生日祝福，如果想試試看效果的話，可以跟著紅色的提示按下琴鍵，彈奏完就能看到禮物盒裡的祝福語句。



    如果想要製作自己的生日祝福，往下拉一點，點入「Click here to craft a birthday wish & send to someone!」。



    這邊就可以開啟一個表單，填入自己的暱稱、壽星的暱稱、Emil 以及生日的祝福，再上傳一張應景的照片，就可以按下「Submit」生成專屬網址。

    其中「Allow to play immediately」的下拉選單，可以選擇要讓壽星立即彈奏或是等生日當天才能彈，不過實際測試似乎不起作用，無論有沒有設定日期都可以直接彈奏並看到祝福的內容。



    完成後，網址會寄送到你的 Email 裡，也可以點擊下方的「Copy this Link」開啟專屬網頁。



    開啟網頁後，一樣需彈奏完生日快樂歌，就可以看到禮物盒，點擊就能看到裡頭的生日祝福。

    最後更新：08-15, 2022 上午 10:46

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