「Birthday Piano」為家人朋友送上獨特的生日音樂卡片

當有身在遠方的家人朋友生日時,總是只能透過電話、文字簡訊或是錄製影片來表達祝福嗎?今年也許除了這些,你還可以透過「Birthday Piano」為家人朋友來點不同的驚喜!

「Birthday Piano」是一個提供生日音樂賀卡服務的網站,,

使用者可以在網站的表單中輸入想要對壽星說的話,並附上一張照片,就能生成一個獨一無二的網址,當壽星打開網站就能可以看到一組琴鍵,跟著提示依序按下琴鍵即可彈奏出一首生日快樂歌。

彈奏完畢禮物盒才會出現,此時壽星就能打開它看到裡頭藏著的生日祝福,比起單純傳送文字訊息,透過這樣獨特的包裝,是不是感覺更可愛又有趣呢?無論電腦或手機都可使用,有興趣的朋友,一起來試試吧!

網站名稱:Birthday Piano 網站網址:https://birthday.khoiuna.info/

操作畫面:

開啟網頁後,會有一則預設的生日祝福,如果想試試看效果的話,可以跟著紅色的提示按下琴鍵,彈奏完就能看到禮物盒裡的祝福語句。





如果想要製作自己的生日祝福,往下拉一點,點入「Click here to craft a birthday wish & send to someone!」。





這邊就可以開啟一個表單,填入自己的暱稱、壽星的暱稱、Emil 以及生日的祝福,再上傳一張應景的照片,就可以按下「Submit」生成專屬網址。

其中「Allow to play immediately」的下拉選單,可以選擇要讓壽星立即彈奏或是等生日當天才能彈,不過實際測試似乎不起作用,無論有沒有設定日期都可以直接彈奏並看到祝福的內容。





完成後,網址會寄送到你的 Email 裡,也可以點擊下方的「Copy this Link」開啟專屬網頁。





開啟網頁後,一樣需彈奏完生日快樂歌,就可以看到禮物盒,點擊就能看到裡頭的生日祝福。