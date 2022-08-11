「Txtmoji」表情符號文字加密工具，繁體中文也可以！

       

有時在傳送一些訊息文字，不想被不相干的人看見時，可以使用一些文字加密工具來處理，，

通常會把原來要傳送的文字轉換成一串亂碼，再由收到的人利用相同的加密工具將其進行解碼就能看到真正要傳遞的訊息內容。

如果你覺得傳送亂碼有點老套或是容易被懷疑的話，可以來試試「Txtmoji」這款表情符號文字加密工具，操作方式很簡單，只要將文字內容輸入好，並設定一組至少 4 位數的密碼，就能立即將文字變成一堆的 Emoji 表情符號，再將它們複製並傳送給對方即可。

收到的人只要將這堆表情符號複製，再回到「Txtmoji」網站上的解密頁面，貼上表情符號並輸入雙方約定的密碼，就能看到原文，而不知情的人只會覺得是收到一大堆不知道要做什麼的表情符號而已，感覺是不是很有趣呢？繁體中文也支援使用，有興趣的朋友可以試試看哦！

 
  • 網站名稱：Txtmoji
  • 網站網址：https://txtmoji.com/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，輸入要加密的文字並設定好密碼，然後按下「Encrypt Text」。



    在下方就會轉換為一大堆的 Emoji 表情符號，點擊其右上角的按鈕即可複製內容。



    接著將這一大堆的表情符號傳送出去即可。記得密碼也要跟對方說哦！



    打開「Txtmoji」網頁，切換到「Decrypt Emojis」，將收到的 Emoji 貼上後，輸入密碼，再按下「Decrypt Emojis」就可以看到原來加密的文字內容囉！

    最後更新：08-11, 2022 下午 4:19

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    訪客留言：

    One Reply to “「Txtmoji」表情符號文字加密工具，繁體中文也可以！”

    1. Hey! creator of txtmoji.com here

      Love the write-up, especially the step-by-step process really appreciate the support & thanks for trying it out.

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