蒙德里安 Mix 數獨「Mondoku」挑戰更有藝術感的數獨遊戲

也許蒙德里安這個名字你不一定知道，但他的畫你絕對有看過！《紅、黃、藍的構成》是以直線、直角以及紅黃藍三種顏色所組成的抽象畫，除了可以在一些建築、室內裝潢等設計當中看到類似的風格外，，

而本篇要介紹的「Mondoku」也是一款以蒙德里安圖畫風格為主題的數獨遊戲，如果想在遊戲當中感染一些藝術氛圍的話，它是相當不錯的選擇哦！依循數獨遊戲在同一行、同一列中不可有重覆數字出現的唯一規則下，將數字色塊一一填入遊戲盤中，當過關時就能獲得一幅的蒙德里安風的圖畫。

遊戲共設計了 8 個難度級別，共有超過 500 個關卡，以美術館的概念設計，每上一層樓就會提高一個難度，與一般的數獨遊戲不同，遊戲盤並不是在經典的 9×9 格子中進行，每個格子也不都是同等大小，可使用的數字也不都是 1~9，完全視圖畫的設計而定。

雖然與原版的數獨有很多的不同，但只要掌握行列不重覆數字的原則，就能無痛的進行解謎遊戲囉！如果已經玩膩了一般的數獨，「Mondoku」將可以帶你走向另一個變化版的數獨世界，快一起來挑戰吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mondoku 軟體語言：英文,德文,法文 開發人員：LITE Games GmbH 官方網站：https://www.lite.games/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲，按下按鈕後就會進行教學。依據教學說明，將空格填入正確的數字，就能進入下一個說明畫面。





也許格子大小會不一樣，但基本的規則不變，那就是同一行、同一列不可重覆數字。





完成教學關後，就可以進入第 2 關。





完美過關可獲得 5 枚金幣，但如果填錯數字，一次就會被扣 1 枚金幣。





如果覺得一樓的關卡太過簡單，可以到樓層圖去選擇更高樓層的關卡，每個樓層都有多個房間，每個房間都有非常多的關卡可以挑戰哦！