「Mondrian Blocks」蒙德里安積木益智遊戲，8 種方塊可排出百種組合！

       

稍微有接觸過藝術相關資訊的話，對於蒙德里安這位荷蘭的藝術家應該都不陌生，最為人所知的就是他的代表作《紅、黃、藍的構成》，，

以直線、直角以及紅、黃、藍三原色所組成的抽象畫，後來也經常被運用在像是建築、室內裝潢等其它的設計領域中。

而本篇要介紹給大家的「Mondrian Blocks」，就是基於《紅、黃、藍的構成》這幅作品所設計出來的積木益智遊戲，只運用 8 種不同形狀的積木，再結合 6 格不同的謎題方塊，就能排出 100 種不同的組合！

每個關卡玩家都是要想辦法將 8 塊積木完美的排入 8×8 的遊戲盤中，而每個遊戲盤都會預先放置 6 格的固定黑白方塊，每關的解法都只會有一種，完成時就能獲得一幅類似蒙德里安的藝術畫。

在越短的時間內完成，就能拿到越多的星數與金塊，累積足夠的金塊才可解鎖更多的關卡。而這款「Mondrian Blocks」是有實體化商品的，在過關時都可以看到 Amazon 的商店連結哦！喜歡這款遊戲的朋友，不妨可以跨海買一個回來玩看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Mondrian Blocks
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Smart Egg Production & Licensing Ltd
  • 官方網站：https://mondrianblocks.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    開啟遊戲後，按下大大的「紅色按鈕」即可進入第一關。跟著小手的指示，將下方的積木拖曳到上方的遊戲盤中。



    將積木先往上拉再往下拉就可以變換方向。



    接著，將所有的積木都排入後，就可以過關囉！過關時就能看到一幅美麗的畫作。越快過關，可獲得的星數與金塊就越多。上方還有提供 Amazon 的購物連結可以購買哦！



    每一關都一樣使用相同的 8 塊積木來進行，但搭配不同的謎題方塊就能組合各種不同的樣貌。



    點入關卡列表可以重複挑戰過去的關卡，想辦法拿到 3 顆星。



    當卡關時，可以使用右下角的「電燈泡」，就能將其中一個積木移動到正確的位置上。

    最後更新：04-28, 2022 下午 12:28

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。