「Mondrian Blocks」蒙德里安積木益智遊戲，8 種方塊可排出百種組合！

稍微有接觸過藝術相關資訊的話，對於蒙德里安這位荷蘭的藝術家應該都不陌生，最為人所知的就是他的代表作《紅、黃、藍的構成》，，

以直線、直角以及紅、黃、藍三原色所組成的抽象畫，後來也經常被運用在像是建築、室內裝潢等其它的設計領域中。

而本篇要介紹給大家的「Mondrian Blocks」，就是基於《紅、黃、藍的構成》這幅作品所設計出來的積木益智遊戲，只運用 8 種不同形狀的積木，再結合 6 格不同的謎題方塊，就能排出 100 種不同的組合！

每個關卡玩家都是要想辦法將 8 塊積木完美的排入 8×8 的遊戲盤中，而每個遊戲盤都會預先放置 6 格的固定黑白方塊，每關的解法都只會有一種，完成時就能獲得一幅類似蒙德里安的藝術畫。

在越短的時間內完成，就能拿到越多的星數與金塊，累積足夠的金塊才可解鎖更多的關卡。而這款「Mondrian Blocks」是有實體化商品的，在過關時都可以看到 Amazon 的商店連結哦！喜歡這款遊戲的朋友，不妨可以跨海買一個回來玩看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Mondrian Blocks 軟體語言：英文 開發人員：Smart Egg Production & Licensing Ltd 官方網站：https://mondrianblocks.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，按下大大的「紅色按鈕」即可進入第一關。跟著小手的指示，將下方的積木拖曳到上方的遊戲盤中。





將積木先往上拉，再往下拉就可以變換方向。





接著，將所有的積木都排入後，就可以過關囉！過關時就能看到一幅美麗的畫作。越快過關，可獲得的星數與金塊就越多。上方還有提供 Amazon 的購物連結可以購買哦！





每一關都一樣使用相同的 8 塊積木來進行，但搭配不同的謎題方塊就能組合各種不同的樣貌。





點入關卡列表可以重複挑戰過去的關卡，想辦法拿到 3 顆星。





當卡關時，可以使用右下角的「電燈泡」，就能將其中一個積木移動到正確的位置上。