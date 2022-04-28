「lofi.limo」不用選歌、不間斷的線上 Lo-Fi 音樂播放器

       

在工作或學習時，有些人會喜歡聽一點東西，例如喜歡的流行歌曲、古典樂或是單純的白噪音、環境音，，

也有人會選擇 Lo-Fi 音樂，可以幫助自己更加專注或是放鬆緊繃的情緒，但經常都得花一點時間編排播放清單或是尋找適合的音樂來源，實在有點麻煩，如果你喜歡的就是 Lo-Fi 的音樂類型，不妨直接打開「lofi.limo」這個網站，讓它為你提供不間斷的 Lo-Fi 音樂吧！

「lofi.limo」這個網站集結了多位不同的 Lo-Fi 音樂與 GIF 動圖創作者的作品，在網站上採不間斷的方式播放，使用者無需手動選曲，打開網站就能開始收聽，在背景裡搭配者各種的 GIF 動圖，如果你喜歡某一首音樂或某一張圖片，還能透過網頁左右下角的創作者資訊找到他們更多的作品。

網站的介面很有一種復古感，功能看似不多，但其實還隱藏了一些秘密功能，除了可以使用鍵盤快速鍵來控制音量、暫停/開始播放外，還可以加深網頁的色調、鎖定螢幕喚醒以及加入線上聊天室的功能，是不是有點有趣呢？不過嘗試加入了幾次線上聊天室都沒有遇到任何人，感覺有點寂寞呢～有興趣的朋友，可以來試試哦！

 
  • 網站名稱：lofi.limo
  • 網站網址：https://lofi.limo/
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    網頁畫面：

    打開網站後，點擊左下角的「Listen」即可開始收聽。點擊喇叭圖示則可以控制音量大小。



    在網頁左下角可以找到音樂創作者的資訊，右下角則是背景圖創作者的資訊，喜歡的話都可以找到他們更多的作品。



    除了使用滑鼠點擊網頁上的功能外，使用「空白鍵」可以快速的暫停/播放音樂，使用「上/下方向鍵」則可以調整音量大小，按下「T」可加深背景色調，按下「C」可加入線上聊天室。

    最後更新：04-28, 2022 上午 11:14

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