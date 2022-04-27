iPhone、iPad 的 AirDrop 功能怎麼點都打不開？可能這裡關掉了！

       

AirDrop 可以讓任何的 Mac 與 iOS 裝置輕鬆互相傳送檔案，也因為它便利的使用方式，如果設定沒有調整好，，

很容易就會收到附近有心人士傳來的不良內容，如果不希望隨意接收陌生人的檔案，除了在不需要時「關閉接收」功能外，也可以將接收設定更改為「只限聯絡人」，若想在苦悶的生活中隨機獲得一點小驚喜（或驚嚇），再考慮設定為「所有人」吧！

設定的方式很簡單，只要下拉控制中心，長按左上角的網路設定卡，就可以看到「AirDrop」的選項，點擊就能切換狀態。如果發現功能是「關閉接收」的狀態，而且怎麼點都沒反應的話，就可能是設定裡的「允許的 App」中，不小心關閉囉！不過這設定的位置藏的有點深，下面就搭配圖片來看看如何更改設定以及如何將 AirDrop 功能啟用。

 

如何快速更改 AirDrop 接收設定：

在螢幕右上角下拉出控制中心，長按左上角的「網路設定卡」，就可以看到「AirDrop」。順帶一提，若要使用 AirDrop 雙方都必須先關閉「個人熱點」才可使用。



點擊「AirDrop」就可以修改接收設定。開啟接收功能，在選擇分享時，就可以看到「AirDrop」的選項。

 

如何啟用 AirDrop 接收功能：

如果發現控制中心的 AirDrop 是關閉狀態，而且怎麼點都沒反應的話，就打開設定，點入「螢幕使用時間」，再點入「內容與隱私權限制」。



接著點入「允許的 App」，找到「AirDrop」將右側的開關打開，這樣就能在控制中心快速切換接收設定囉！

最後更新：04-27, 2022 下午 5:36

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。