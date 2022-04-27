iPhone、iPad 的 AirDrop 功能怎麼點都打不開？可能這裡關掉了！

AirDrop 可以讓任何的 Mac 與 iOS 裝置輕鬆互相傳送檔案，也因為它便利的使用方式，如果設定沒有調整好，，

很容易就會收到附近有心人士傳來的不良內容，如果不希望隨意接收陌生人的檔案，除了在不需要時「關閉接收」功能外，也可以將接收設定更改為「只限聯絡人」，若想在苦悶的生活中隨機獲得一點小驚喜（或驚嚇），再考慮設定為「所有人」吧！

設定的方式很簡單，只要下拉控制中心，長按左上角的網路設定卡，就可以看到「AirDrop」的選項，點擊就能切換狀態。如果發現功能是「關閉接收」的狀態，而且怎麼點都沒反應的話，就可能是設定裡的「允許的 App」中，不小心關閉囉！不過這設定的位置藏的有點深，下面就搭配圖片來看看如何更改設定以及如何將 AirDrop 功能啟用。

如何快速更改 AirDrop 接收設定：

在螢幕右上角下拉出控制中心，長按左上角的「網路設定卡」，就可以看到「AirDrop」。順帶一提，若要使用 AirDrop 雙方都必須先關閉「個人熱點」才可使用。





點擊「AirDrop」就可以修改接收設定。開啟接收功能，在選擇分享時，就可以看到「AirDrop」的選項。

如何啟用 AirDrop 接收功能：

如果發現控制中心的 AirDrop 是關閉狀態，而且怎麼點都沒反應的話，就打開設定，點入「螢幕使用時間」，再點入「內容與隱私權限制」。





接著點入「允許的 App」，找到「AirDrop」將右側的開關打開，這樣就能在控制中心快速切換接收設定囉！