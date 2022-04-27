「Snapdrop for Android」類似 AirDrop 的跨平台傳檔工具

       

想要在不同的裝置間傳送檔案，若雙方是 MacOS 或 iOS 作業系統，就有很方便的 AirDrop 可以使用，，

但若是要與其它不同系統的裝置互傳檔案的話，以往可能就會透過通訊軟體、網路硬碟等方式來解決，不過其實還有更方便的「Snapdrop」可支援跨平台的傳檔工具可以使用！

「Snapdrop」是一個可以透過瀏覽器來傳送檔案的工具，無論是各種 Apple 裝置、Windows、Linux 還是 Android……等平台，只要是有瀏覽器的裝置，基本上就能快速的互相傳檔，無需安裝，即開即用。

唯一的條件就是雙方必須在同一個區域無線網路中，才可互傳檔案。而為了更方便 Android 手機使用，還推出了「Snapdrop for Android」的行動版本，可讓 Android 手機的使用體驗更接近 AirDrop，有興趣的朋友，就一起接下去看看如何使用吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Snapdrop for Android
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：Didla
  • 官方網站：https://snapdrop.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Snapdrop for Android」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    在電腦或其它裝置上打開「Snapdrop」網頁，如果同一個區域網路中有其它設備也開啟該網頁或 Android 裝置的「Snapdrop for Android」App，就可以在網頁中看到它們。每個裝置都會自動命名。



    點擊對方的圖示就能選取想要傳送的檔案，可一次選取多個檔案進行傳送。



    而當收到對方的傳檔訊息時，就可以按下「SAVE」保存，「IGNORE」可忽略。如果不想每次都確認的話，可取消「Ask to save each file before downloading」的選項。



    「Snapdrop for Android」的操作畫面其實與網頁版差不多，初次開啟時會有簡要的說明。



    而除了可以打開 App 點擊傳檔外，也可以透過分享的功能，直接選取「Sanpdrop」就會自動轉跳到主程式，接著再點擊要傳送的對象就會開始傳檔。



    另外，在主程式右上角點入設定，這邊可以自訂裝置的名稱，讓其他使用者可以更容易辨識，也可以修改檔案保存的位置。



    如果同一個區域網路上有很多不同的使用者，擔心傳錯或是想要傳送文字訊息的話，電腦網頁版可在傳送對象圖示上按滑鼠右鍵，Android 版本可長按傳送對象圖示，就能傳送文字訊息囉！

    最後更新：04-27, 2022 下午 4:56

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