「AC-chan」免費音樂產生器，輸入曲名就會自動創作！

無論是在影片、網頁或在製作其它項目時，配樂的選用都需要花費一番心力，除了要找到適合的音樂外，，

在授權方面也要特別注意，現在在網路上已經可以找到越來越多提供免費音樂的平台，不過說獨特性的話，大概非「AC-chan」莫屬了！

「AC-chan」是一個免費音樂產生器，使用方式非常有趣，你只需要輸入歌曲標題，它就能為你自動創作一首簡短的音樂！雖然連開發者都明白的表示，音質不會太好，但絕對是獨一無二哦！

產出的音樂長度不一，但嘗試了幾回發現輸入的曲名長度越長，音樂的秒數也會變長，有興趣的朋友可以試試看。試聽後若覺得喜歡，建議一定要立即保存，否則就算輸入同樣的曲名，也難以保證可以產出相同的音樂。

除了可以保存 WAV、MIDI 的音樂格式外，也可搭配音波動態圖匯出為 WebM 或 MP4 影片格式，創作與下載皆完全免費，只要標示「AC-chan」的網址即可自由的運用在任何地方囉！

操作畫面：

打開網頁後，在文字框中輸入想要的曲名，預設為英文介面，所以需輸入英文，點入右上角的「？」可切換為日文。輸入完畢後，按下「GENERATE」。





產出後，就可以點擊播放鍵試聽，右側可看到音樂的總長度。喜歡的話，右下角可下載 WAV 或 MIDI 音檔，左上角點入「EXPORT VIDEO」則可匯出影片檔。





輸入的曲名越長，音樂的秒數就越長，若需要比較長秒數的音樂，就可以試著多輸入一些字哦！