「AC-chan」免費音樂產生器，輸入曲名就會自動創作！

       

無論是在影片、網頁或在製作其它項目時，配樂的選用都需要花費一番心力，除了要找到適合的音樂外，，

在授權方面也要特別注意，現在在網路上已經可以找到越來越多提供免費音樂的平台，不過說獨特性的話，大概非「AC-chan」莫屬了！

「AC-chan」是一個免費音樂產生器，使用方式非常有趣，你只需要輸入歌曲標題，它就能為你自動創作一首簡短的音樂！雖然連開發者都明白的表示，音質不會太好，但絕對是獨一無二哦！

產出的音樂長度不一，但嘗試了幾回發現輸入的曲名長度越長，音樂的秒數也會變長，有興趣的朋友可以試試看。試聽後若覺得喜歡，建議一定要立即保存，否則就算輸入同樣的曲名，也難以保證可以產出相同的音樂。

除了可以保存 WAV、MIDI 的音樂格式外，也可搭配音波動態圖匯出為 WebM 或 MP4 影片格式，創作與下載皆完全免費，只要標示「AC-chan」的網址即可自由的運用在任何地方囉！

 
  • 網站名稱：AC-chan
  • 網站網址：https://aidn.jp/jingle/
    •  

    操作畫面：

    打開網頁後，在文字框中輸入想要的曲名，預設為英文介面，所以需輸入英文，點入右上角的「？」可切換為日文。輸入完畢後，按下「GENERATE」。



    產出後，就可以點擊播放鍵試聽，右側可看到音樂的總長度。喜歡的話，右下角可下載 WAV 或 MIDI 音檔，左上角點入「EXPORT VIDEO」則可匯出影片檔。



    輸入的曲名越長，音樂的秒數就越長，若需要比較長秒數的音樂，就可以試著多輸入一些字哦！

    最後更新：04-27, 2022 上午 11:01

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。