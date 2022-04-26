Paint Block 用彩色磚砌高牆遊戲，方塊形狀由你決定！

「Paint Block」是一款疊方塊遊戲，有點像俄羅斯方塊的感覺，但目的並不是要消除方塊，，

而是要想辦法疊得越高！而且它的方塊形狀掌握在玩家手中，非由遊戲隨機推出，聽起來感覺是不是更有趣了呢？

遊戲分為無限模式與關卡模式兩種，在無限模式裡，可以挑戰自己堆高的極限，只要方塊不從平台掉落，就能無止盡的向上堆疊。而關卡模式中，玩家必須將方塊堆疊到指定的高度才能過關。

繪製方塊的空間為 5×3 的格子範圍，遊戲會指定要繪製的格數，玩家在繪製範圍中依格數畫出想要的方塊形狀，就能產出方塊落到平台上，裡頭的方塊雖然看似堅硬，但實際上卻很有彈性，若沒有維持好平衡，就可能讓下一個方塊因為角度的影響而彈落唷！所以，想辦法維持那恐怖的平衡吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Paint Block 砌高墻!-油漆塔 軟體語言：簡體中文,英文……等 開發人員：chen daning 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 8.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Paint Block」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊「▶」即可進入無限模式，上方會顯示指定的格數，然後在 5×3 的空間中畫出想要的方塊形狀。





放手後，方塊就會落到下方的平台上，每疊滿 4 行可以獲得一顆星，每 100 顆可讓遊戲復活一次。





若不小心讓方塊從平台上掉落，就 Game Over 了！





關卡模式有 99 關，玩法基本上一樣，都是要堆疊方塊，不過關卡上方會顯示目標線，必須拿到 3 顆星才能過關。