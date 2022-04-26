「RESHOT」超過 6 萬個可商用的 icon、向量圖、照片素材免費下載

「RESHOT」是一個提供免費下載的素材網站，主要有 icon 圖示、向量圖以及照片三大類素材，其中 icon 的部份就有超過 40,000 種選擇，，

照片類稍微少一點約有 25,000 多張，向量圖目前則是有超過 1,500 多張，所有的素材皆可免費下載，而且無須標註來源，可商用！

網站上的素材皆出自於設計師、攝影師之手，品質有一定的水準，內容也蠻豐富的，不過每個素材分類雖然都有提供一些小分類可以做篩選，但分類並不是很細緻，如果想要更精準找到符合需求的素材內容，透過英文關鍵字來搜尋會更加直接。

icon 的部份提供 SVG 格式，向量圖則有 EPS 與 PNG 格式可選擇，三種不同類型的素材在一個網站中就能全都找到，而且不需要註冊帳號就能直接下載使用囉！有素材收集需求的話，「RESHOT」絕對值得加入收藏哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，在下方就能看到三種素材類別，並在右下角可看到每種類別目前提供的數量。在上方搜尋列左側可點開下拉選單，選擇想要搜尋的素材類別，或在網頁左側也有提供三種類別主頁的連結按鈕。





點入類別主頁的話，有提供一些小分類可以使用，不過分類並不是很細，如果沒有適用的，還是用關鍵字來搜尋會比較精準哦！





icon 的部份，在列表中將滑鼠移動到特定 icon 上，就會出現下載或複製代碼的按鈕。





點入 icon 主頁的話則可以放大查看圖示，下方可找到更多相同風格的其它圖示。





向量圖的部份，一樣可在列表中直接下載圖檔。點入圖片主頁則可選擇要下載 Vector（ EPS）或 PNG 格式。





照片也是同樣在列表中就能下載，點入主頁的話，可獲得攝影師的相關連結與照片的解析度。