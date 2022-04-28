Profile Picture Maker 圓形頭像產生器，自動去背、超過 100 種背景可選用！

「Profile Picture Maker」是線上圖像編輯網站 BrandBird 旗下的一個免費服務，只要上傳含有頭像或動物的照片，就能在數秒內自動去背，，

並套用超過 100 種不同的背景，可快速製作看起來專業又時尚的圓形社群頭像。

去背的技術是來自於 PhotoRoom，成效十分不錯，去背後還可再手動調整大小、加上邊框、調整亮度或是對比等數值。背景的部份提供五種不同的主題，包含社群、專業、漸層、自然以及聖誕節，照片在去背後就會立即出現在所有的背景中，可直接瀏覽所有的背景效果，喜歡的哪個就能點擊下載，非常方便！

下載的頭像只有 500×500 的大小，且雖然線上看起來是圓形頭像，但保存的圖片是在圓形以外的區塊填入白底的方形圖片，不過對於使用上倒是沒有什麼影響，想要快速製作去背頭像的話，這款線上工具還是值得一試的哦！

網站名稱：Profile Picture Maker 網站網址：https://www.brandbird.app/tools/profile-picture-maker/

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Upload new image」就可以上傳想要使用的頭像照片，動物、人像都可以。





等待數秒去背後，可再使用頭像右側的編輯功能，調整對比、亮度或是加上邊框、調整大小等。





也可以點擊去背照片，拖曳四周的節點來調整大小。





往下滑就可以看到自動套用的各種背景底圖。預設為「Grandient」漸層效果，看到喜歡的，點擊其下方的下載按鈕就能直接將頭像下載回來使用。





在上方可以切換其它的背景主題，不過後來發現其實「Social Media」就是結合「Professional」及「Grandient」的內容。