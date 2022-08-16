「みんなの漢字ドリル」漢字練習工具，日本小學生 1~3 年級程度

在日文裡有許多的漢字，它們雖然看起來跟我們用的中文字很像，但其實除了有些筆畫上的不同外，，

在發音與意義上也可能完全不一樣，如果想要加強漢字方面的練習，可以利用這個為日本小學生設計的「みんなの漢字ドリル」來複習一些基礎的漢字。

在這款 App 裡包含小學 1~3 年級程度的所有漢字，透過 4 選 1 選擇題的方式來進行，顯示漢字題目，由使用者來選出它的正確假名發音，除了有循序進行的等級課程外，還有隨機測驗的單元，可以讓使用者做更有效的練習。

每回完成練習都會有顯示正確率以及花費時間，並會將這些數據都記錄起來，提供給使用者參考，可了解自己是否有更加進步唷！有需要練習基礎日文漢字的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：みんなの漢字ドリル 軟體語言：日文 開發人員：Mitsunobu Enomoto 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.2 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：按這裡

操作畫面：

開啟後可看到依年級區分的課程內容，點入就可以看到幾個不同等級的課程與下方的隨機測驗單元。





無論是循序的課程或是隨機的測驗，都是一樣的 4 選 1 選擇題，在下方選出漢字的假名發音即可。





答對或答錯都可進入下一題，不過比較可惜的是答錯並不會提供正確答案。完成所有的題目後，就可以看到正確率以及所花費的時間。





所有的練習都會被記錄下來，在首頁下方點入「履歷」即可查看。