「SkyCode」文青感十足的照片自動取色器

「SkyCode」是一款照片取色器，只要將照片或其它的圖片選入，它就能自動從中選出三個平均顏色，，

並以 HEX 色碼顯示在照片中心，點擊就能複製色碼來使用。

不過與其說它是取色器，倒不如說它是一款可以讓照片看起來更有文青氣息的編輯器，加入的色碼區塊有大、中、小 3 種尺寸可選擇，也可以只單純顯示中心最平均的色碼，最後可將加入色碼的照片直接進行分享或保存到相簿中使用。

加入色碼的照片看起來就有種微妙的設計感，比起單純分享照片感覺更吸睛！在 App Store 與 Google Play 都可以找到「SkyCode」這款 App，雖然是由不同開發商提供，不過功能類似，有興趣的朋友都可以嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SkyCode 軟體語言：日文,英文 開發人員：Ryo Tsudukihashi / messi0601 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 14.0 以上 / Android 8.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

以 iOS 為例，開啟程式後可選擇要從相簿或使用相機拍照。選入照片後，程式就會自動將 3 種平均顏色顯示在照片中心。（Android 的「SkyCode」僅可從相簿選取照片）





在下方還可以做簡單的調整，有 3 種尺寸可以選擇，或者可選擇只顯示最中心的色碼。點擊照片中的色碼就能複製特定色碼來使用（Android 的「SkyCode」沒有點擊複製的功能）。





最後就可以按下「共有‧保存」，選擇儲存或分享。