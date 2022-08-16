看 YouTube 影片學英文！「Wordbook」點擊字幕可查釋義，還能加入字典收藏！

       

YouTube 除了可以拿來聽歌、看影片消遣外，也有很多人會用來學語言，可以在這裡找到各種有趣的外語影片，，

邊看邊聽邊學習，不過當看到陌生的單字時，總是需要比較多的步驟才能查詢單字的意思，或是必須進一步使用其它的方式將單字記錄下來，以便日後再複習。

雖然這些為了學習而產生的額外操作步驟不是什麼太大的麻煩，但如果能夠更簡化的話，何樂而不為呢？「Wordbook」就是一個可以讓使用者更輕鬆的在 YouTube 上學習英語的工具網站，只要將 YouTube 影片網址複製，並在「Wordbook」上播放，就能在看到陌生單字時，直接點擊字幕查看單字釋義，還能一鍵加入字典收藏哦！

操作非常的簡單，不過釋義的部份僅提供英文，就像使用英英字典一樣，可以透過英文釋義再更廣泛的認識更多單字。想要使用字典收藏單字的話，必須先行註冊，只要使用 Email 加簡單設定 8 位數字密碼，就能快速完成註冊囉！平常會在 YouTube 上看影片學英語的朋友，可以參考看看。

 
  • 網站名稱：Wordbook
  • 網站網址：https://wordbook.pro/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，將要看的 YouTube 影片網址複製貼到文字框中，按下「Play」。



    接著就可以按下播放鍵，開始收看。



    在播放的同時，下方也會出現字幕，遇到陌生的單字時，在字幕上點擊該單字，就能看到它的英文釋義。



    點擊「Add to dictionary」即可將單字加入字典收藏，或者在右側的歷史單字列表點擊單字前方圖示也可加入字典。



    不過，在把單字加入字典之前必須先進行註冊，點擊右上角的「Sing Up」就能用 Email 簡單進行註冊登入。



    加入會員後，就可以在右上角看到「Dictionary」的按鈕，點入就能看到被加入字典收藏的單字們，點擊即可查看釋義，也可隨時刪除不需要的單字。

    最後更新：08-16, 2022 下午 4:40

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