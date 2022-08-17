「日期轉換」西元、國曆、農曆轉換器，包含歲數計算、星座、生肖資訊

在台灣使用的日期有三種格式，除了世界通用的西元年外，還有民國與農曆兩種，，

西元與民國的年份轉換用算的還算得出來，但農曆可就不是靠心算可以直接轉換的，這種時候就會超需要像「日期轉換」這樣的工具了。

「日期轉換」是一款很簡單的工具 App，可以在西元年、民國年與農曆之間互相進行轉換，支援的有效日期從西元 1901 年到 2100 年之間，可直接輸入西元、民國或是輸入農曆的年月日，就能互相轉換，完全不用自己算！

轉換結果除了包含前面提到的三種日期格式外，還會列出星座、實歲、虛歲以及距離下次國曆生日還有幾天，如果只是想要單純進行日期的轉換，還可選擇將歲數的相關資訊隱藏起來，讓結果頁看起來更簡潔唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：國曆 農曆 日期轉換 軟體語言：繁體中文 開發人員：mostwod 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 因裝置而異 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「日期轉換」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，預設輸入陽曆日期，可點擊前方下拉選單改為農曆或民國前，接著輸入好年月日後，按下轉換按鈕。





在下方就能看到轉換的結果，如果不需要那麼多的資訊，可展開右上角的選單，將「歲數」取消勾選。這邊還有提供「時辰對照」可以參考哦！