ManyPixles 超過 2,500 張免版稅 SVG、PNG 插圖，即按即載、每週更新！

       

「ManyPixles」是一個提供免費插圖的網站，目前已有超過 2,500 張插圖可提供下載，而且每週更新，，

雖然圖量比不過其它大型的圖庫網站，不過品質相當不錯，而且包含多種不同的領域，像是科技、網頁設計、金融、分析、運動、城巿、購物、娛樂、食品、健康等，都可以找到相關的插圖。

在網站上提供關鍵字搜尋，可以透過條件設定更精準找到需要的插圖素材，條件包含分類目錄、插圖類型，還可以依需求來改變插圖的主題配色，找到需要的插圖後，點擊就能直接選擇要下載 PNG 或 SVG 格式，不需註冊登入，也不用輸入驗證碼，即按即載完全不囉嗦！

所有的插圖都是免版稅的，可自由的運用在任何個人或商業用途上，不需另外標示圖片來源或取得許可，但當然也不能直接將插圖進行販售或是做成與「ManyPixles」相似的圖庫網站，相信這些基本的概念大家應該都懂的，有需要的朋友，可以到這裡來找找素材哦！

 
  • 網站名稱：ManyPixles
  • 網站網址：https://www.manypixels.co/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，可看到中間的搜尋欄，直接輸入關鍵字就能查找相關的插圖，也可以再進一步加入分類目錄、插圖類型來更精準篩選。



    在搜尋欄最右側有個調色工具，可以用來調整插圖的主題色系。選取想要的顏色，就會立即反應到插圖上。



    找到需要的插圖，就可以直接選擇下載為 SVG 或 PNG 格式，不需要再經過更多步驟或頁面的切換，非常方便哦！

    最後更新：08-17, 2022 上午 11:47

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