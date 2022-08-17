Indie Kids 以各種科技品牌為主題的兒童著色本

       

小孩們放暑假很開心，但對全世界的父母來說都是很令人頭痛的一段時間，因為無論是 WFH 或是家庭主婦、主夫，，

照顧陪伴小孩的同時又必須完成手邊的工作，都是很有挑戰性的！

在國外就有兩位獨立製作人（Indie Maker），他們分別都是 2 個小孩的父母，超懂要一邊工作一邊陪伴小孩的困難度，因此就建立了這個「Indie Kids」的網站，主要提供以各種科技品牌為主題的兒童著色本，可以為孩子們提供數小時的著色樂趣，也同時讓父母們可以掙取到一些時間完成工作。

包含 40 家的科技品牌 Logo，像是蘋果、Twitter、TikTok、Reddit、Figma、Github 等，加上五種主題，共有 500 張著色圖開放免費下載，可以壓縮包的方式將所有的著色圖都下載回來，也可以選擇只下載想要的著色圖 pdf 檔，之後就能列印出來給孩子們著色。

如果你家的孩子比起一般的卡通、動漫角色對科技品牌更有興趣的話，「Indie Kids」的著色本應該會更對他們的胃口哦！😏

 
  • 網站名稱：Indie Kids
  • 網站網址：https://www.indiekids.io/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網站後，按下「Download for Free」開啟下載頁面。



    在右側的價格欄中輸入「0」，然後按下「添加到購物車」。



    接著就可以在網頁右上角的購物車中，按下「前往付款」。



    輸入 Email 後，按下「獲取」。



    在 Email 裡就可以收到下載連結，也可以直接點擊「Downlad Coloring Pages」開啟下載頁。



    在下載頁右側可以展開資料夾，選擇想要下載的著色圖主題或品牌，也可以點擊右上角的「全部下載」將所有的著色圖都打包下載回來。

    最後更新：08-17, 2022 下午 4:20

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