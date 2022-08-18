想學摩斯密碼嗎？就來「Morse Mania」從最簡單的開始邊玩邊學！

一般人大概很少機會接觸到摩斯密碼，有的話也是從電影或電視劇裡看到，利用不同聲音長度的組合，，

可以拼出英文字母、數字或是標點符號等，如果對它有興趣、想學習的話，不妨可以來試試「Morse Mania」這款遊戲，從最簡單的開始，循序漸進學習摩斯密碼。

「Morse Mania」利用關卡的方式來進行，從 E 與 T 兩個最基本的字母開始，每一關都會再加入兩個新的字母混合練習，透過聽力來加強記憶，慢慢的就能將所有字母的摩斯密碼記起來。

遊戲分為接收（Receiving）與傳送（Sending）兩種練習模式，接收模式下會主動播放摩斯密碼，讓玩家按下對應的字母，而傳送模式則是由玩家依題目來發送摩斯密碼，初學者的話，需從接收開始學習，熟悉後再進入練習傳送的階段。

遊戲可免費下載，不過部份的關卡與功能是需要另外付費解鎖的，如果對摩斯密碼的學習很感興趣的話，可以再考慮它的付費方案哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Morse Mania 軟體語言：英文 開發人員：Dong Digital 官方網站：https://dong.digital/morsemania/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Andorid 6.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後按下「PLAY」，第一關會從 E 與 T 開始，在下方的鍵盤上就可以看到 字母下方的黑點與黑線，代表它們各自的聲音長度組合。按下「Start level」開始遊戲。





遊戲開始時，會顯示字母並播放它的摩斯密碼，點擊「喇叭」可再聽一次，然後按下對應的字母。接下來就會只播放摩斯密碼，然後要玩家靠聽力來分辨字母。





達成過關條件後，就可以進入下一關。每一關都會再加入兩個新的字母，用一樣的方式來進行混合練習。





慢慢的就可以將 26 個英文字母的摩斯密碼記憶來囉！





如果 26 個字母都熟悉後，就可以到「Levels」切換到「SENDING」練習傳送。





一樣會從最基礎的字母開始，依題目的要求使用下方的按鈕來打出它的摩斯密碼。





如果不夠準確的話，會標示 Not quite 並在下方顯示你所按的音長。每過幾關就會出現 Challenge 關卡，有三次錯誤的機會，如果都用完就必須重新挑戰。





在首頁點入「Explore」可以查看所有字母與數字的摩斯密碼，點擊按鍵就能收聽。在右側的按鈕中，還有提供一些縮寫代碼表，可以學習到更多相關的資訊。





在遊戲中有標示「鎖頭」的，就是必須付費才能使用的功能或關卡，點擊就能查看付費方案的內容。