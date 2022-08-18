只要選定主色「hhhue」就自動調配出各種漂亮又吸睛的顏色組合！

「hhhue」是一款專為設計師們準備的調色盤工具，只要先選定一個顏色做為基底，它就能自動為你產出超多不同的顏色組合！網站上有準備一些主色建議，，

包含藍色、綠色、紫色、紅色、黃色等 12 種顏色，如果這些都不是你心目中想要的顏色，也可以另外使用調色盤來調出自己的主色。

每一個配色組合都由 5 種顏色所組成，可單擊複製其中一個顏色的色碼，也可以將整組的色碼一鍵複製下來使用。色碼的格式有 RGB、HSL 與 HEX 可選擇，另外也有提供黑、白、灰、粉 4 種不同的背景色可切換，可因應各種設計情境的需求。

在網站上提供的主色建議下方都會針對每個顏色做出一些詮釋，例如紫色是奢華、尊貴的感覺；藍綠色經常能帶來平靜、優雅的氛圍；橘色則是夏天的顏色，有喚起樂觀、創造力的效果等，如果對選色缺乏靈感，不妨也可以參考看看這些對顏色的敘述哦！

網頁畫面：

開啟網頁後，可在上方看到 12 種的主色建議，點擊就能直接跳到對應的配色列表。





跳到選定的主色後，可在標題下方看到站長對該主色的詮釋。下方就能看到各種的配色組合囉！單擊色塊可複製其色碼，點擊組合下方左側的按鈕可複製整組色碼，右側按鈕則可以全螢幕瀏覽配色組合。





拖曳配色組合下方的滑桿可查看更多配色建議，點擊左上側的「VERTICAL SCROLL」可切換為直向瀏覽。





在螢幕右下方可以選擇想要的色碼格式，也可以切換使用不同的背景色。





如果網站提供的主色建議都不符合你的需求，可以點擊「color palette generator」開啟調色盤工具。





使用上方的選色器調出想要的顏色後，下方就能看到各種的配色組合囉！