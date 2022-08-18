「MicroCalc」不同火力的微波時間換算工具

       

微波爐是一個相當方便的廚房小家電，無論是要料理還是覆熱都非常方便，不過每一台微波爐的火力不盡相同，，

如果食譜上或是微波食品上的標示微波火力與家裡的微波爐不同，就需要換算一下，才不會過度加熱或是加熱不足。

其實換算的方式很簡單，只要微波的瓦數乘以加熱時間的結果一樣即可，例如標示 500W 微波 6 分鐘，改用 600W 的火力微波的話，算式是 500*6/600=5，也就是 5 分鐘，算起來真的不太困難吧！

但如果你還是搞不太懂，數學不會就是不會，那就可以考慮裝個「MicroCalc」，它是一款很方便的微波時間換算器，支援 100W~2000W 的瓦數計算。第一次使用時可將家裡的微波瓦數先設定好，之後只要輸入要換算的瓦數與加熱時間，就可以直接算出結果囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：MicroCalc for microwave oven
  • 軟體語言：日文,英文
  • 開發人員：RYUICHIROU SHIMONO
  • 官方網站：http://apostrophe164.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.5 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「MicroCalc」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟 App 時，可先將家用的微波瓦數設定好，之後就可以直接用來計算。設定好後就可以進入計算畫面。



    輸入數字後，按下對應的按鈕即可完成輸入，瓦數與時間的輸入沒有先後順序之分。



    輸入好後再按下「=」即可進行換算。



    如果臨時需要換算其它瓦數，直接拖曳中間的滑桿就能快速調整瓦數設定。



    在顯示窗上左右滑動可切換微波爐的顏色，共有 13 種顏色可以選擇。

    最後更新：08-18, 2022 下午 3:41

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