「Tic Tiny」最多可儲存 12 組的倒數計時器 App

在生活中三不五時就可能會需要使用計時器，例如泡個 3 分鐘的泡麵、敷個 15 分鐘的面膜、煮個水煮蛋或是泡杯茶……，除非你是個喜歡憑感覺的人，，

否則搭配計時器絕對是需要的。手機裡雖然就有原生的計時器可以使用，不過大多不能儲存不同的時間，每次使用都需要再手動設定時間，實在有些麻煩吧？

「Tic Tiny」是一款可以依使用目的設定多組不同時間的倒數計時器 App，最多可儲存 12 組，足以應付一般生活使用，除了設定需要的時間外，還可為每組計時器設定不同的代表圖示以及名稱，需要時直接點擊就能開始倒數，並支援同一時間啟用多組計時器。

設定方式相當簡單，而且除了倒數計時外，若有需要也可以新增多組不同的正數計時唷！不過有點可惜的是計時結束時的音效並沒有開放讓使用者自訂，只能使用 App 預設的鈴聲，除此之外，整體還是蠻不錯的，若有多計時的需求，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Tic Tiny 軟體語言：英文 開發人員：Johannes Pfahler 官方網站：http://www.pytebyte.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tic Tiny」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次進入 App 會有幾個步驟的使用說明，可以先大致的了解一下。





進入主畫面後，點擊「＋」就能新增倒數計時器，不過這款 App 的時間設置方式比較特別，在時間區塊上下滑動可調整十位數的數字，左右滑動則可調整個位數的數字。





點擊中間的圖示可以更改成其它的 emoji 代表圖，點擊下方的「Timer」則可更改名稱。





以此類推就可以一一將需要的倒數計時器設定完成。長按「＋」的話，可新增正數計時器。





若有不需要的計時器，直接拖曳到左下角的「垃圾桶」即可刪除。點擊計時器就能開始倒數計時囉！





在計時的時候可以關閉螢幕或離開 App，通知一樣會準時送達，回到主程式點擊計時器就能停止響鈴。





另外其實免費版本只開放 3 組可試用，不過在測試時發現，只要先新增正數計時器，就能擴增到最多 12 組。點擊正數計時器即可修改成倒數計時器。





最下方的工具列，可以切換在使用時讓螢幕常亮，另外也可更改排列方式，不過若改為大圖示則最多只能擺放 6 組。