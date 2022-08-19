「LOWER」超低像素相機 App，可有效節省儲存空間！

       

手機的相機畫素越來越高，雖然可以提供很棒的畫質，但照片、影片的檔案也相對越來越大。有時候可能只是工作上需要拍個照、錄個影做記錄，，

並不需要到超高的解析度，這種時候就可以選擇使用「LOWER」這款超低像素的相機 App，除了可以達到記錄的需求，也可以有效的節省儲存空間。

「LOWER」的操作與一般的相機 App 差不多，同樣都有提供拍照與錄影功能，可切換前後鏡頭及使用閃光燈。預設的解析度為 480p，調整範圍在 120p~720p 之間，可依需求來做設定，付費版本更可手動設定更低的解析度，最小支援到 20×20。

在 App 的內置相簿中，還有提供批次調整照片、影片大小的功能，可快速調整相簿中其它已存在的影像檔的尺寸與檔案大小。任何不需要保存高解析度影像的情境，都可以改用「LOWER」來拍攝唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：LOWER – 超低像素相機
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Vweeter Limited
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.1 以上 Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後預設為錄影模式，點擊右下角的圖示即可切換為拍照模式。在快門下方顯示預設的解析度。



    點擊左上角的「齒輪」可展開設定，點入「Recording Quality」就可以修改為其它的解析度。



    點擊左下角的按鈕可展開相簿，這邊可在右下角預覽每張照片、影片的解析度。



    可長按選取多張照片或影片後，點擊右下角的「Resize」就可以選擇想要縮小的解析度。



    比較一下前後，檔案大小就差了相當多吧！當然，這是在不要求畫質的前提下，才能享有的福利啦！



    影片的部份也是一樣，可以批次處理多部影片。處理後一樣可以節省下許多的儲存空間唷！

    最後更新：08-19, 2022 上午 3:38

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