「Merge Legend」結合寶石合併元素的祖瑪遊戲

       

合併類遊戲大家一定都有玩過，而祖瑪（Zuma）又稱青蛙吐珠的經典射擊消除遊戲想必就算沒玩過也一定聽過吧？這款「Merge Legend」就結合了這兩個經典的遊戲元素，採先合併再射擊消除的方式來進行，，

是蠻有趣的玩法哦！

遊戲盤的中間由 6×10 的格子所組成，在格子裡會隨機出現一些三角形的紫色寶石，點擊兩個相同寶石的交界處就能進行合併升級，而在遊戲盤的周圍則有一條單向的路徑，從起點開始跑出各種的寶石，必須在寶石觸碰到終點之前，將它們全部消除才能過關。

因為寶石只有在交界處才能合併，得小心安排才能避免把自己逼入絕境唷！不過好在遊戲一開始的速度並不快，寶石的種類也不多，還有時間可以讓玩家慢慢的熟悉玩法，等到後面速度越來越快、寶石種類越來越多時，難度可就提升到另一個等級了！越玩越有挑戰性唷！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Merge Legend
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：CHEF Game Studio
  • 官方網站：https://www.chef.gs/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    點入即可從 Level 1 開始挑戰，寶石串會從左邊的起點不斷往右側的終點移動，需在它們到達終點前消除。在遊戲盤中間點擊兩個相同寶石的交接處就能進行合併，最低等的寶石是三角形，合併後會變成四角形，以此類推。



    接著點擊寶石就能自動射擊，射擊的位置是由程式自動決定，基本上玩家只需要專注在合併寶石即可。



    遊戲的目的就是要將外環的寶石完全消除，就能過關進入下一個 Level。



    萬一消除的速度趕不上寶石移動的速度，觸碰到終點時，就算挑戰失敗啦！

    最後更新：08-19, 2022 上午 11:18

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。