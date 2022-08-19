「Merge Legend」結合寶石合併元素的祖瑪遊戲

合併類遊戲大家一定都有玩過，而祖瑪（Zuma）又稱青蛙吐珠的經典射擊消除遊戲想必就算沒玩過也一定聽過吧？這款「Merge Legend」就結合了這兩個經典的遊戲元素，採先合併再射擊消除的方式來進行，，

是蠻有趣的玩法哦！

遊戲盤的中間由 6×10 的格子所組成，在格子裡會隨機出現一些三角形的紫色寶石，點擊兩個相同寶石的交界處就能進行合併升級，而在遊戲盤的周圍則有一條單向的路徑，從起點開始跑出各種的寶石，必須在寶石觸碰到終點之前，將它們全部消除才能過關。

因為寶石只有在交界處才能合併，得小心安排才能避免把自己逼入絕境唷！不過好在遊戲一開始的速度並不快，寶石的種類也不多，還有時間可以讓玩家慢慢的熟悉玩法，等到後面速度越來越快、寶石種類越來越多時，難度可就提升到另一個等級了！越玩越有挑戰性唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Merge Legend 軟體語言：英文 開發人員：CHEF Game Studio 官方網站：https://www.chef.gs/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入即可從 Level 1 開始挑戰，寶石串會從左邊的起點不斷往右側的終點移動，需在它們到達終點前消除。在遊戲盤中間點擊兩個相同寶石的交接處就能進行合併，最低等的寶石是三角形，合併後會變成四角形，以此類推。





接著點擊寶石就能自動射擊，射擊的位置是由程式自動決定，基本上玩家只需要專注在合併寶石即可。





遊戲的目的就是要將外環的寶石完全消除，就能過關進入下一個 Level。





萬一消除的速度趕不上寶石移動的速度，觸碰到終點時，就算挑戰失敗啦！