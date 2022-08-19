「sweet film」不用後製的個性相機 App，6 款相機 + 6 款特色底片！

如果在拍照之後很懶得修圖，那麼就用「sweet film」來拍照吧！它是一款很有個性的相機 App，在拍照當下就能直接為照片注入不同的個性與氛圍，，

不需經過後製修圖，就能輕鬆分享！

它包含 6 款不同的相機與 6 款的特色底片，無論是要復古、文青、黑白還是時尚……，通通都能在這裡找到，可自由搭配喜歡的相機與底片，在拍攝時還能調整焦距以及加入模糊效果，為每個場景、每張照片帶來不同的創意。

除了可以拍照外，也可以錄影以及拍攝 3D 照片，不過有個缺點是照片、影片拍攝後只會先存在 App 內置的相簿中，需另外手動操作才能將其保存到裝置的相簿裡，但整體來說拍攝的效果很不錯，可免費下載且沒有浮水印，有興趣的朋友可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：sweet film 軟體語言：英文 開發人員：Sweet Film LLC 官方網站：https://sweetfilm.app/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「sweet film」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟相機後就可以進行拍照。在下方的滾輪清單中，可以上下滑動來切換不同的相機或底片，在上方就能看到即時的效果。





在影像下方可以切換錄影、拍照或 3D。而在影像左右下角則可以手動加入模糊效果與調整焦距。





點擊下方的「向下箭頭」可展開相簿，這邊就能看到所有使用「sweet film」拍攝的照片或影片。





點開相簿中的照片，上下滑動可瀏覽其它照片，向右滑動可返回清單。點擊左下角的按鈕可將照片保存到裝置的相簿裡，點擊右下角的「X」則可刪除照片。