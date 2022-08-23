上鎖的相簿「Lophos」可僅展示單一照片，不怕相簿被亂翻！

在聚會中很常有機會跟其他人分享手機中的照片，如果直接打開相簿展示照片，其它的照片也會很容易的被看到，，

「Lophos」其實算是一款照片展示工具，可以在相簿中選取一張要分享給其他人欣賞的照片，畫面上就只會顯示這張照片，但若想要看到更多的照片，就需要使用 Face ID 或 Touch ID 才能解鎖，所以沒有你的許可，誰都不能看到其它的照片。

而 App 除了可以展示單一照片外，也有提供一些編輯工具，包含多種特殊的濾鏡以及裁切工具，可在分享之前先做簡單的編輯，也能將編輯後的照片透過其它的 App 分享出去。當然這分享的動作也是需要經過解鎖的，所以不用擔心照片會被隨意傳送哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Lophos 軟體語言：英文 開發人員：Hokushi Hara 官方網站：https://elastictechdays.info/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lophos」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟 App 後，點擊右下角的「鎖頭」圖示，並允許使用 Face ID。





經過 Face ID 或 Touch ID 才會開啟相簿，選取想要展示的照片後，就會回到 App 畫面，此時就僅能瀏覽所選取的照片。可縮放調整大小。





若使用下方的分享功能，也需要先經過 Face ID 或 Touch ID 的解鎖才能使用。





另外，還有提供編輯工具，可以加入濾鏡或是裁切尺寸。可以當做簡易的照片編輯工具來使用。