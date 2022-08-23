上鎖的相簿「Lophos」可僅展示單一照片，不怕相簿被亂翻！

       

在聚會中很常有機會跟其他人分享手機中的照片，如果直接打開相簿展示照片，其它的照片也會很容易的被看到，，

如果不希望這樣的狀況發生，除了可以使用之前介紹過的「引導使用模式」來鎖定僅顯示特定畫面外，也可以下載這款「Lophos」上鎖的相簿。

「Lophos」其實算是一款照片展示工具，可以在相簿中選取一張要分享給其他人欣賞的照片，畫面上就只會顯示這張照片，但若想要看到更多的照片，就需要使用 Face ID 或 Touch ID 才能解鎖，所以沒有你的許可，誰都不能看到其它的照片。

而 App 除了可以展示單一照片外，也有提供一些編輯工具，包含多種特殊的濾鏡以及裁切工具，可在分享之前先做簡單的編輯，也能將編輯後的照片透過其它的 App 分享出去。當然這分享的動作也是需要經過解鎖的，所以不用擔心照片會被隨意傳送哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Lophos
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Hokushi Hara
  • 官方網站：https://elastictechdays.info/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 15.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lophos」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟 App 後，點擊右下角的「鎖頭」圖示，並允許使用 Face ID。



    經過 Face ID 或 Touch ID 才會開啟相簿，選取想要展示的照片後，就會回到 App 畫面，此時就僅能瀏覽所選取的照片。可縮放調整大小。



    若使用下方的分享功能，也需要先經過 Face ID 或 Touch ID 的解鎖才能使用。



    另外，還有提供編輯工具，可以加入濾鏡或是裁切尺寸。可以當做簡易的照片編輯工具來使用。

    最後更新：08-23, 2022 上午 11:31

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。