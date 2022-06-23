「notepin」可永久釘選在通知欄的提醒工具

       

你知道自己每次解鎖手機多少次嗎？根據研究 iPhone 使用者大約是 80 次，而 Android 使用者則大概是 65.8 次，不過這都是幾年前的統計數據，，

隨著手機功能越來越豐富，解鎖的次數相信應該是有增無減。

那麼每天都會看到好幾次的解鎖畫面，沒有好好利用一下的話，是不是太可惜了呢？之前就有被利用來背單字，每次解鎖時就能學習一些新的單字，感覺挺不錯的。但如果你總是會忘記做一些待辦事項，那麼利用解鎖畫面來做提醒，對你來說應該會更有用！

「notepin」是一款可以將待辦事項、筆記釘選在通知欄上的提醒工具，它不像一般的通知訊息可以被滑動清除，只要新增後就會一直停留在通知欄中，而這項通知同樣也會顯示在解鎖畫面上，每次開啟手機前一定會看到它，讓你想要忽略都很困難！

在新增事項時，還可以視重要程度標記低、中、高 3 種不同的等級，利用不同的顏色來代表，讓你一眼就能分辨出待辦事項的重要性。害怕會忘記的待辦事項，不妨就用「notepin」來提醒自己吧！

本篇主要介紹的是 for Android 的版本，iPhone 也有另一款功能類似且同名的 App 可以下載，如果有興趣的話可以「按這裡」下載哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：notepin
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：appchef.dev
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「notepin」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    點擊下方的「＋」就可以新增筆記，直接輸入標題，若有更多的文字可寫在下方的欄位中。預設重要等級是 High 高，可在下方點擊調整，按下「Add」即可完成新增。



    新增後就會常駐在上方的通知欄中，當要解鎖螢幕時，也可以在解鎖畫面中看到通知訊息。



    利用不同的顏色來代表待辦事項的重要等級，一眼就能輕鬆分辦唷！



    在右下角的設定中，可以調整筆記的排列方式與順序。「Pin By Default」會預設每個新增的筆記都自動釘選在通知欄，若不想預設釘選，可將選項改為「N」。「Unpin All Notes」可取消釘選所有的筆記。「Delete All Notes」則可刪除所有的筆記。

    最後更新：06-23, 2022 上午 11:53

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