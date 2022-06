Posted on

「notepin」可永久釘選在通知欄的提醒工具

你知道自己每次解鎖手機多少次嗎?根據研究 iPhone 使用者大約是 80 次,而 Android 使用者則大概是 65.8 次,不過這都是幾年前的統計數據,,

隨著手機功能越來越豐富,解鎖的次數相信應該是有增無減。

那麼每天都會看到好幾次的解鎖畫面,沒有好好利用一下的話,是不是太可惜了呢?之前就有被利用來背單字,每次解鎖時就能學習一些新的單字,感覺挺不錯的。但如果你總是會忘記做一些待辦事項,那麼利用解鎖畫面來做提醒,對你來說應該會更有用!

「notepin」是一款可以將待辦事項、筆記釘選在通知欄上的提醒工具,它不像一般的通知訊息可以被滑動清除,只要新增後就會一直停留在通知欄中,而這項通知同樣也會顯示在解鎖畫面上,每次開啟手機前一定會看到它,讓你想要忽略都很困難!

在新增事項時,還可以視重要程度標記低、中、高 3 種不同的等級,利用不同的顏色來代表,讓你一眼就能分辨出待辦事項的重要性。害怕會忘記的待辦事項,不妨就用「notepin」來提醒自己吧!

本篇主要介紹的是 for Android 的版本,iPhone 也有另一款功能類似且同名的 App 可以下載,如果有興趣的話可以「按這裡」下載哦!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:notepin 軟體語言:英文 開發人員:appchef.dev 軟體性質:免費軟體 系統支援:Android 4.1 以上版本 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :在 Android 手機中開啟 Play 商店,搜尋「notepin」即可下載安裝,或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面:

點擊下方的「+」就可以新增筆記,直接輸入標題,若有更多的文字可寫在下方的欄位中。預設重要等級是 High 高,可在下方點擊調整,按下「Add」即可完成新增。





新增後就會常駐在上方的通知欄中,當要解鎖螢幕時,也可以在解鎖畫面中看到通知訊息。





利用不同的顏色來代表待辦事項的重要等級,一眼就能輕鬆分辦唷!





在右下角的設定中,可以調整筆記的排列方式與順序。「Pin By Default」會預設每個新增的筆記都自動釘選在通知欄,若不想預設釘選,可將選項改為「N」。「Unpin All Notes」可取消釘選所有的筆記。「Delete All Notes」則可刪除所有的筆記。