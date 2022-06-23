「Big Heads」免費的大頭娃娃頭像 SVG 向量圖下載，還可線上自訂特徵！

「Big Heads」是一個專門提供大頭娃娃造型頭像的網站，利用多種表情、服裝、髮型與各種顏色組合，可產生出數十億不同的獨特角色！全部都開放免費使用，，

個人或商業用途皆可，不需特別標示來源，可以自由的運用在網站、遊戲、應用程式等各種地方。

在網站上有自動生成許多的現成頭像可以直接選用，或是可選擇其中一個頭像做為基礎，去微調它所包含的項目，製作成更符合需求的形象，例如可以戴上口罩、變換髮型、眼睛、嘴型、膚色、服裝、配飾等，另外也有提供隨機功能，讓程式自動幫你組成一個新的頭像。

調整到滿意的程度後就可以直接下載 SVG 回來使用，也可以複製 HTML 代碼將製作完成的大頭娃娃頭像嵌入網頁中。

網站名稱：Big Heads 網站網址：https://bigheads.io/

網頁畫面：

開啟網頁後，可看到一些介紹說明，文中就有提供到可免費供個人及商業使用，不過若能給開發者一點小小的贊助也是很不錯的。





往下滑就可以看到一大堆自動生成的頭像，各種樣式通通都有。





點入喜歡的頭像就可以在右側點擊「Download SVG」下載向量檔，或是在下方複製 HTML 代碼直接嵌入網頁中。在左側的 SETTINGS 還有很多項目可以自由設定，包含口罩、髮型、眼睛、嘴型、服裝、膚色、配飾等，每個項目都有多種選項可以使用。





如果怎麼調都不喜歡，按下「Random」讓程式隨機生成也是不錯的選擇。