「Quento」像迷宮一邊的數學益智遊戲，還可團體對戰！

「Quento」是一款經由老師認可的數學益智遊戲，在九宮格中會放置 5 數字與 4 個 +、- 符號，需透過滑動連線計算出所要求的總和目標就能獲得星星過關，，

看起來只是單純的加減法運算，感覺不是很困難，但需使用同一組的數字來計算出多個不同的總和目標，玩起來就會有點燒腦了！

每回合都會有 4 種難度的總和目標，以使用到的數字個數來區分，最簡單的只需使用 2 個數字就能算出，最困難的則是 5 個數字全都必須使用到，每種難度都有 3 個總和目標需要達成，一個不小心就會在這個數字迷宮中遺失方向。

不過它是一款很友善的遊戲，只要點擊總和目標就能看到提示，點越多次就能看到越多的方向提示，而且也沒有什麼時間、步數、生命值的限制，基本上玩起來不會太有挫折感唷！

除了一般的回合制遊戲外，每天都還會有一道每日挑戰，如果不想受到使用數字數量的限制，還可以切換到「ZEN」模式，就可以自由的運用所有的數字與運算符號來計算總和。

若是想要來個團體對戰，只要在設定中開啟「Quento for schools」的「TEACHER」模式，取得一組代碼，將其分享給其它的玩家，就能一起挑戰同一道謎題囉！無論是想要一個人挑戰還是與朋友對戰都沒問題，喜歡數學類遊戲的朋友，可以嘗試看看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Quento 軟體語言：英文 開發人員：Q42 官方網站：https://quento.nl/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，會有玩法教學可以參考，跟著畫面中的指示就能學會該如何進行囉！第一步是要先算出一個 7，算出來就能拿到 1 顆星，接著再使用相同的數字盤來算出 1，以此類推。總和目標下方的「□□」代表需使用到的數字數量。





若實在不知道該從哪裡下手，可點擊總和目標就能獲得提示，點擊越多次，可看到更完整的走向。





當完成第一個難度的所有謎題時，在右上角就會出現「✓」，點擊就能結束此回合。或者也可以繼續完成其它的難度，在總和目標欄位向左滑動可以看到需使用 5 個數字來計算的總和目標。





在總和目標欄位向右滑動則可切換到「ZEN」模式，這裡就不會限制使用的數字數量，只要能算出總和目標即可。





免費版本只開放前兩種難度可以玩，若想要挑戰所有難度就必須付費購買完整版本。點擊右下角的「日曆」可切換到每日挑戰，這邊也一樣只開放前兩種難度可以玩。





如果想要挑戰更高的難度，可以點擊下方中間的按鈕進入數字設定畫面，預設使用 1-9，可以改為 1-99 或是使用倍數的數字來進行。





若想要與朋友來個團體對戰或學校老師想讓同學們一起進行遊戲的話，可以到設定畫面，在「CODE」欄位輸入「TEACHER」就能解鎖教師模式，解鎖後會在遊戲畫面左下角出現一個「學士帽」的圖示。





點入「學士帽」即可依需求來設定想要的進行的回合數、使用的數字類型等，接著按下「GENERATE MY CODE」就可以獲得一組代碼，其他玩家只要在設定中輸入該代碼，就能一起挑戰同一道題目囉！