「GIF HOME WIDGET」可在手機桌面放置 GIF 動圖的小工具

任何有趣的、珍貴的動態影像畫面都可以製作成 GIF 動圖來方便分享或保存，不過你是否曾想將它們放在手機桌面上隨時瀏覽呢？如果有這樣的想法，「GIF HOME WIDGET」可以幫助你實現它哦！

「GIF HOME WIDGET」是一款可以將任何 GIF 動圖放置在手機桌面的小工具，，

你可以先將喜歡的 GIF 圖片保存到手機相簿中，就可以透過新增桌面小工具的方式，將它擺放到桌面上，可任意的縮放調整大小，無論是單 1 格還是要佔據整個桌面都沒問題。

程式也有內建 GIF 搜尋器，可以直接到 GIPHY 或 Tenor 上搜尋現成的 GIF 動圖，甚至還有提供編輯器，可從相簿中選取多張照片直接製作成一張 GIF 動圖來使用，有需要的朋友可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：GIF HOME WIDGET 軟體語言：英文 開發人員：Sloth app developers 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用（搜尋 GIF 需連網） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「GIF HOME WIDGET」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，點擊「ADD WIDGET」再按下「新增」就會將小工具加到桌面上。





預設會放置這個可愛的……包子人？點擊進入就可以在下方的 GIF 圖庫搜尋想要的 GIF 圖，或點擊「PICK GIF」從相簿選取 GIF 圖片，也可以使用「CREATE GIF」將多張照片製成一張 GIF 圖。





桌面上的 GIF 小工具，可自由的拖曳擺放調整大小。





將喜歡的 GIF 動圖放置在桌面上，隨時都可以調劑一下身心唷！