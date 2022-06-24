「GIF HOME WIDGET」可在手機桌面放置 GIF 動圖的小工具

       

任何有趣的、珍貴的動態影像畫面都可以製作成 GIF 動圖來方便分享或保存，不過你是否曾想將它們放在手機桌面上隨時瀏覽呢？如果有這樣的想法，「GIF HOME WIDGET」可以幫助你實現它哦！

「GIF HOME WIDGET」是一款可以將任何 GIF 動圖放置在手機桌面的小工具，，

你可以先將喜歡的 GIF 圖片保存到手機相簿中，就可以透過新增桌面小工具的方式，將它擺放到桌面上，可任意的縮放調整大小，無論是單 1 格還是要佔據整個桌面都沒問題。

程式也有內建 GIF 搜尋器，可以直接到 GIPHY 或 Tenor 上搜尋現成的 GIF 動圖，甚至還有提供編輯器，可從相簿中選取多張照片直接製作成一張 GIF 動圖來使用，有需要的朋友可以參考看看。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：GIF HOME WIDGET
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Sloth app developers
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用（搜尋 GIF 需連網）
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「GIF HOME WIDGET」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，點擊「ADD WIDGET」再按下「新增」就會將小工具加到桌面上。



    預設會放置這個可愛的……包子人？點擊進入就可以在下方的 GIF 圖庫搜尋想要的 GIF 圖，或點擊「PICK GIF」從相簿選取 GIF 圖片，也可以使用「CREATE GIF」將多張照片製成一張 GIF 圖。



    桌面上的 GIF 小工具，可自由的拖曳擺放調整大小。



    將喜歡的 GIF 動圖放置在桌面上，隨時都可以調劑一下身心唷！

    最後更新：06-24, 2022 下午 12:12

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