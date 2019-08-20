背單字 App「WordCow」收錄超過兩萬個單字，解鎖畫面也能背！（Android）

想要把英文單字背起來如果還在用土法煉鋼看書死背硬記的方式背起來肯定會覺得很無趣，

而且也比較沒有效率現在幾乎人人都有智慧型手機選擇一個好的輔助學習 App 絕對可以讓你的學習更事半功倍。

之前已介紹過不少的單字學習 App若覺得目前使用的單字 App 介面看了不是很喜歡操作功能又好像不夠貼近需求的話可以參考看看這款「WordCow」背單字 App它收錄包含國高中、學測、指考、多益、托福的共超過 23000 個單字可依目前的學習需求來選擇適合單字庫。

每個單字都附有發音、音標與例句例句的部份也同樣有發音可以收聽。每個單字在學習過後可視狀況加入「已認識」或「不認識」的清單中對於想特別學習的單字也可以選擇加入「我的最愛」有空時則可使用聽寫、拼寫與聽選三種測試模式來看看自己對單字的熟悉度。

除了可以打開主程式來學習「WordCow」也有提供鎖屏背單字的功能在每次解鎖手機之前都可以視情況多認識幾個單字把握每一個可以學習的機會讓單字可以更根深蒂固的記在大腦中不過若使用鎖屏來背單字的話似乎就無法使用指紋解鎖了在意的朋友可能就得有所取捨囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WordCow

WordCow 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： CloudedDragonTaiwan

CloudedDragonTaiwan 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用（無網路也可用只是無法聽發音）

必須連接網路使用（無網路也可用只是無法聽發音） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「WordCow」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

程式沒有網路也可以看若要聽發音則必須連網。打開程式的首頁都會有一個隨機單字可以學習按下「開始學習」才會進入所選擇的單字庫。初次使用需先選擇想要的單字庫。

在單字卡中可以聽取發音、查看字義與例句點擊例句也可以聽整句的發音。點擊單字可隱藏有助練習拼字。還可將單字加入最愛、隱藏字義與例句或是複製單字與其它內容。每個單字在學習後都必須選擇「已認識」或「不認識」然後透過一次次的學習慢慢的就能將單字都加入「已認識」中囉！

在程式首頁點擊左上角開啟選單可在這裡切換查看「我的單字庫」在單字列表中同樣可點擊聽發音在右上角的選單中可選擇不同的測驗方式來加強記憶哦！

如果列表單字有超過 15 個則可選擇要隨機測驗 5、10 或 15 個單字。

進入「設定」可以依使用需求來調整各種設定項也可以更換其它喜歡的桌布。若想在鎖屏畫面顯示單字卡就需開啟「鎖屏背單字」功能。